Варшава или Люблин: в каком городе дешевле купить жилье в Польше
- Средняя стоимость жилья в Польше варьируется от 8 500 до 28 000 злотых за квадратный метр в зависимости от города, с самыми высокими ценами в Варшаве и Сопоте.
- Рост цен на недвижимость в 2026 году обусловлено дефицитом новостроек, ростом затрат на строительство, ограниченным доступом к ипотеке и стабильным спросом инвесторов.
Стоимость жилья в Польше в 2026 году постепенно повышается. Несмотря на постепенную стабилизацию рынка, цены в крупных городах и курортных локациях остаются высокими, а разница между регионами – существенной.
Сколько стоит квадратный метр в городах Польши?
Средняя стоимость жилья в Польше формируется в зависимости от города, района и близости к центру, пишет 24 Канал со ссылкой на Numbeo.
Самые дорогие предложения традиционно сосредоточены в столице, туристических центрах и приморских городах, тогда как в восточных и промышленных регионах цены остаются заметно ниже.
Средняя стоимость квадратного метра в городах Польши такая:
- Варшава – от 15 000 до 25 000 злотых (179 тысяч – 298 тысяч гривен);
- Краков – от 14 000 до 22 000 злотых (167 тысяч – 262 тысяч гривен);
- Вроцлав – от 12 000 до 18 000 злотых (143 тысяч – 214 тысяч гривен);
- Познань – от 11 000 до 16 000 злотых (131 тысяча – 191 тысяча гривен);
- Лодзь – от 8 500 до 12 500 злотых (101 тысяча – 149 тысяч гривен);
- Гданьск – от 13 000 до 20 000 злотых (155 тысяч – 238 тысяч гривен);
- Сопот – от 18 000 до 28 000 злотых (214 тысяч – 333 тысяч гривен);
- Катовице – от 9 000 до 13 500 злотых (107 тысяч – 161 тысяча гривен);
- Люблин – от 9 000 до 14 000 злотых (107 тысяч – 167 тысяч гривен).
В каких районах Польши цены на недвижимость растут быстрее всего в 2026 году?
Самый динамичный рост цен фиксируется в крупных агломерациях и их пригородах, отмечает Investropa.
- Варшава и окружающие населенные пункты Мазовецкого воеводства остаются лидерами по спросу, в частности из-за концентрации рабочих мест и развития инфраструктуры.
- Активно дорожает недвижимость в Гданьске и Сопоте, где ограниченное количество новых участков сочетается с интересом инвесторов.
- Заметный рост также наблюдается во Вроцлаве и Кракове, где жилье активно покупают как для проживания, так и под аренду.
- Отдельное внимание обращают на университетские города, в частности Люблина и Познани, где стабильный спрос поддерживается студентами и молодыми специалистами.
Что влияет на увеличение стоимости цен?
На формирование цен в 2026 году влияют сразу несколько факторов. Среди ключевых – дефицит новостроек в центрах городов, рост расходов на строительство, ограниченный доступ к ипотечному кредитованию и стабильный спрос со стороны инвесторов.
Дополнительным фактором остается внутренняя миграция и интерес иностранцев к польскому рынку недвижимости, что поддерживает цены даже в периоды экономической неопределенности.
Какова стоимость аренды в Польше?
В 2026 году стоимость аренды однокомнатной квартиры в Польше продолжает расти, особенно в крупных городах как Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск.
Также украинцы в Польше чаще покупают жилье из-за снижения цен в некоторых городах в конце 2025 года и интеграцию в польскую экономику.