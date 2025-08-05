Цены на жилье в Киеве продолжают идти вверх: где искать выгодные предложения
- Цены на жилье в Киеве выросли на 6,73% за последние 12 месяцев, средняя стоимость квадратного метра достигла 63 592 гривен.
- В самом дешевом районе для приобретения жилья квадрат стоит 46 801 гривну, в самом дорогом – 90 780 гривен.
За последние 12 месяцев квартиры на вторичном рынке Киева существенно подорожали. Средняя стоимость одного квадратного метра увеличилась на 6,73% –это более 4 000 гривен.
О росте цен на жилье в столице сообщает издание M2bomber. Его цитирует 24 Канал.
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Как изменились цены на квартиры в Киеве?
Год назад квадратный метр жилья в Киеве стоил примерно 59 582 гривны, теперь средний показатель по городу достиг 63 592 гривен. Это средняя цена, независимо от количества комнат в квартире.
За последние полгода рост составляет 3,71% (примерно 2 200 гривен за квадрат), за последний месяц – на 1,01% (на 633 гривны больше).
Впрочем, темпы роста замедляются: в мае прирост был значительно выше – 15,99% за год, 16,82% за полгода и 5,84% за месяц. Это может означать стабилизацию рынка или начало ценовой коррекции.
Где продают самые доступные квартиры и сколько они стоят?
Больше всего объявлений о продаже сосредоточены в ценовом диапазоне 47 600 гривен за квадрат. Это примерно 9,2% всех предложений, преимущественно однокомнатные квартиры. Другие популярные варианты:
- 51 000 гривен за квадрат – 6,9% предложений;
- 54 400 гривен за квадрат – 6,5%;
- 57 800 гривен за квадрат – 6%.
Редко попадаются предложения по более низким ценам, например, 23 800 гривен за квадрат, таких всего 0,5% на рынке.
Стоимость квартир в Киеве значительно зависит от района – разница в цене между самыми выгодными и самыми дорогими локациями может достигать почти 44 000 гривен за квадратный метр.
Самое дешевое в Киеве жилье – в Деснянском районе / Фото desn.kyivcity.gov.ua
Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Деснянском районе – здесь квадрат обойдется примерно в 46 801 гривну.
Средние цены фиксируют в таких районах:
- Подольский – 56 589 гривен за квадрат;
- Святошинский – 57 320 гривен за квадрат;
- Днепровский – 60 071 гривна за квадрат;
- Дарницкий – 60 135 гривен за квадрат;
- Голосеевский – 64 737 гривен за квадрат;
- Соломенский – 64 983 гривны за квадрат;
- Оболонский – 65 828 гривен за квадрат.
Самые высокие цены традиционно демонстрирует Печерский район, где в среднем квадратный метр стоит 90 780 гривен. На втором месте – Шевченковский район со средней ценой 78 661 гривна за квадрат.