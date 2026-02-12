5 городов Украины, где квартиры подорожали больше всего: какие теперь цены

Цены на квартиры в Украине растут неравномерно, и в отдельных городах подорожание стало особенно резким. Аналитики проанализировали, где за год однокомнатное жилье подорожало больше всего.

Где квартиры подорожали больше всего?

За год больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в нескольких региональных центрах Украины, сообщает ЛУН.

Самое быстрое подорожание зафиксировали в Ровно, где средняя стоимость такого жилья увеличилась сразу на 11 600 долларов.

В пятерку городов с наибольшим ростом также вошли:

Киев – на 10 200 долларов, +17% за год;

Одесса – на 9 500 долларов, +25% за год;

Ужгород – на 6 000 долларов, +10% за год;

Винница – на 5 700 долларов, +13% за год.

Заметную динамику показывают прежде всего города запада и центра Украины, где спрос на жилье растет быстрее. Больше всего на цены повлияли внутренняя миграция и ситуация с безопасностью, а также количество предложений.

По данным OLX Недвижимость, на вторичном рынке жилья на Ровно приходится около 700 предложений, тогда как в Киеве – более 6 тысяч объявлений. Это формирует неравномерный спрос и разную скорость подорожания жилья в городах.

Какие города остаются самыми дорогими и самыми дешевыми?

Если оценивать не темпы роста, а фактическую стоимость квартир, самым дорогим городом Украины остается Киев. В феврале 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры здесь составляет около 70 тысяч долларов.

В других городах цены следующие:

Львов – 69 500 долларов;

Ужгород – 66 000 долларов;

Черновцы – 57 900 долларов;

Ровно – 56 200 долларов.

В то же время в городах востока и юга страны жилье остается значительно доступнее. Самые низкие цены фиксируют в Запорожье, Николаеве, Харькове и Сумах.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Украине / Инфографика ЛУН

