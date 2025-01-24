Ответ вас удивит: у ИИ спросили, сколько украинцу нужно времени, чтобы накопить на квартиру

У искусственного интеллекта спросили, сколько украинцу со средней зарплатой нужно лет, чтобы накопить на собственную квартиру. Его ответ, мягко говоря, не слишком оптимистичен.

Вопрос ИИ относительно квартиры задал блогер Роман Калашник. Видео он обнародовал на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

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Сколько времени нужно, чтобы накопить на квартиру

Мужчина спросил у ИИ, сколько украинцу понадобится времени, чтобы купить собственную квартиру, если у него средняя зарплата. И добавил интересное условие – в магазин он приходит с собственным пакетом.

Искусственный интеллект ответил хоть и с юмором, однако не очень весело.

Если украинец имеет среднюю зарплату и всегда носит свой пакет в магазин, то это комбо экономии. Но давайте посчитаем. Средняя зарплата – примерно 20 тысяч гривен. Пакет экономит еще гривен 500 в год. То на квартиру за 2 миллиона он будет собирать где-то 100 лет,

– выдал ИИ.

И добавил, что это будет возможно, если украинец "не будет есть, не будет платить за коммуналку и будет жить в своем же пакете".

Но! Кое-что в математике искусственного интеллекта не сходится. Ведь если в месяц откладывать по 20 тысяч гривен, то за год накопится 240 тысяч. То есть по таким расчетам на жилье можно отложить за более 8 лет. Поэтому воспринимать даже такие смешные ролики следует с осторожностью.

Сколько украинцу придется откладывать на собственное жилье: смотрите видео

Как на ролик реагируют пользователи сети

Пользователей сети больше всего удивил озвученный ИИ размер средней зарплаты в Украине. Ведь большая часть украинцев получает значительно меньше.

А когда средняя зарплата стала 20 000? Я что-то пропустила.

Средняя зарплата в зависимости от региона – 12 – 18 тысяч, 20 – это уже больше средней, но я удивляюсь тем, кто пишет, что это нереальные цифры.

На квартиру в Кривом Роге и за год можно отложить, а на квартиру во Львове и за жизнь, все зависит от города.

Я стараюсь всегда ходить со своим пакетом, потому что живу за городом и вижу сколько пакетов летает с ветром полями. И вам рекомендую ходить с пакетом, не важно, сколько вы зарабатываете.

К слову, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине за январь – сентябрь 2024 года выросла на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составляет 20,5 тысячи гривен.