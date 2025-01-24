Вопрос ИИ относительно квартиры задал блогер Роман Калашник. Видео он обнародовал на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

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Сколько времени нужно, чтобы накопить на квартиру

Мужчина спросил у ИИ, сколько украинцу понадобится времени, чтобы купить собственную квартиру, если у него средняя зарплата. И добавил интересное условие – в магазин он приходит с собственным пакетом.

Искусственный интеллект ответил хоть и с юмором, однако не очень весело.

Если украинец имеет среднюю зарплату и всегда носит свой пакет в магазин, то это комбо экономии. Но давайте посчитаем. Средняя зарплата – примерно 20 тысяч гривен. Пакет экономит еще гривен 500 в год. То на квартиру за 2 миллиона он будет собирать где-то 100 лет,

– выдал ИИ.

И добавил, что это будет возможно, если украинец "не будет есть, не будет платить за коммуналку и будет жить в своем же пакете".

Но! Кое-что в математике искусственного интеллекта не сходится. Ведь если в месяц откладывать по 20 тысяч гривен, то за год накопится 240 тысяч. То есть по таким расчетам на жилье можно отложить за более 8 лет. Поэтому воспринимать даже такие смешные ролики следует с осторожностью.

Сколько украинцу придется откладывать на собственное жилье: смотрите видео

Как на ролик реагируют пользователи сети

Пользователей сети больше всего удивил озвученный ИИ размер средней зарплаты в Украине. Ведь большая часть украинцев получает значительно меньше.

А когда средняя зарплата стала 20 000? Я что-то пропустила.

Средняя зарплата в зависимости от региона – 12 – 18 тысяч, 20 – это уже больше средней, но я удивляюсь тем, кто пишет, что это нереальные цифры.

На квартиру в Кривом Роге и за год можно отложить, а на квартиру во Львове и за жизнь, все зависит от города.

Я стараюсь всегда ходить со своим пакетом, потому что живу за городом и вижу сколько пакетов летает с ветром полями. И вам рекомендую ходить с пакетом, не важно, сколько вы зарабатываете.

К слову, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине за январь – сентябрь 2024 года выросла на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составляет 20,5 тысячи гривен.