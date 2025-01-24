Запитання ШІ щодо квартири поставив блогер Роман Калашник. Відео він оприлюднив на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу До 84% зарплати: в яких містах українці найбільше витрачають на оренду житла

Скільки часу потрібно, щоб назбирати на квартиру

Чоловік запитав у ШІ, скільки українцю знадобиться часу, щоб купити власну квартиру, якщо в нього середня зарплата. І додав цікаву умову – у магазин він приходить з власним пакетом.

Штучний інтелект відповів хоч і з гумором, однак не дуже весело.

Якщо українець має середню зарплату і завжди носить свій пакет у магазин, то це комбо економії. Але порахуймо. Середня зарплата – приблизно 20 тисяч гривень. Пакет заощаджує ще гривень 500 на рік. То на квартиру за 2 мільйони він буде збирати десь 100 років,

– видав ШІ.

І додав, що це буде можливо, якщо українець "не їстиме, не платитиме за комуналку і житиме у своєму ж пакеті".

Але! Дещо у математиці штучного інтелекту не сходиться. Адже якщо в місяць відкладати по 20 тисяч гривень, то за рік накопичиться 240 тисяч. Тобто за такими розрахунками на житло можна відкласти за понад 8 років. Тому сприймати навіть такі кумедні ролики слід з обережністю.

Скільки українцю доведеться відкладати на власне житло: дивіться відео

Як на ролик реагують користувачі мережі

Користувачів мережі найбільше здивував озвучений ШІ розмір середньої зарплати в Україні. Адже велика частина українців отримує значно менше.

А коли середня зарплата стала 20 000? Я щось пропустила.

Середня зарплата залежно від регіону – 12 – 18 тисяч, 20 – це вже більше від середньої, але я дивуюсь тим, хто пише, що це нереальні цифри.

На квартиру в Кривому Розі й за рік можна відкласти, а на квартиру у Львові й за життя, все залежить від міста.

Я стараюсь завжди ходити зі своїм пакетом, бо живу за містом і бачу скільки пакетів літає з вітром полями. І вам рекомендую ходити з пакетом, не важливо, скільки ви заробляєте.

До слова, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні за січень – вересень 2024 року зросла на 22,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року та становить 20,5 тисячі гривень.