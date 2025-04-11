Новый владелец дома 1946 года нашел под фундаментом скрытую комнату: что там было

Американец решил осмотреть подвал в своем новом доме, датируемый 1946 годом. К своему удивлению, он нашел еще одну комнату,

По словам мужчины, это произошло случайно, пишет 24 Канал, ссылаясь на популярный форум Reddit. Добраться до комнаты было трудно, но владелец "прорезал" вход, чтобы узнать, что это за помещение.

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Интересная находка в старом доме

Американец удивил пользователей соцсетей, рассказав, как наткнулся на скрытую комнату под своим домом. Также он опубликовал видео из таинственного помещения, подписав: "Надеюсь, я не найду там ничего слишком интересного".

Однако кое-что таки было: внимание владельца привлекла старинная заводная игрушка с металлическими шестернями. Возможно, она датируется 1930-ми годами. Пользователей также заинтересовала такая находка: кто-то был напуган, а кто-то шутил:

Если она начнет сама заводиться по ночам – просто закопай ее обратно. Даже не обсуждается;

Ты только не активируй Джуманджи, окей?;

Теперь ты охраняешь портал в другое измерение.

Таинственная комната была под фундаментом: видео

Что будет в скрытой комнате

Мужчина поделился, что планирует обустроить в скрытой комнате винный погреб. Пользователи были восхищены его идеей, поэтому попросили делиться процессом ремонта. Хозяин уже сам не может дождаться, когда переобустроит "таинственное подземелье" на уютное хранилище для бутылок вина.

Владельцы старых помещений любят делиться кто интересными, а кто жуткими находками. Недавно один пользователь опубликовал фото своего чердака, где лежали одеяло и подушки так, будто там кто-то живет. Мужчина не на шутку испугался, поэтому заменил замки в дверях.