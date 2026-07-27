Сломалась техника в съемной квартире: кто должен платить за ремонт

Когда в съемной квартире ломается холодильник, стиральная машина или другая техника, счет за ремонт не обязательно должен оплачивать арендатор. Все зависит от того, что стало причиной поломки и стороны договорились еще во время аренды жилья.

Кто должен платить за ремонт техники в съемной квартире

Четкого правила, согласно которому ремонт бытовой техники всегда оплачивает только собственник или только арендатор, – нет, отмечают в АН " Маяк ".

Если техника была исправной на момент заселения, но впоследствии вышла из строя из-за естественного износа, заводского дефекта или технической неисправности, расходы обычно берет на себя владелец жилья.

Порядок ремонта стороны могут отдельно прописать в договоре. К примеру, определить, кто вызывает мастера, кто платит за ремонт отдельных приборов и как действовать, если причину поломки сразу установить не удалось.

Когда за поломку платит арендатор

Если техника вышла из строя из-за неправильного использования, механического повреждения, перегрузки или ненадлежащего ухода, расходы могут возложить на арендатора.

Однако самого факта поломки недостаточно, чтобы потребовать деньги от арендатора. Владелец должен доказать, что неисправность возникла именно из-за действий жильца, а не из-за износа или технической проблемы.

Если причина поломки неочевидна, ее может установить мастер при диагностике. После этого стороны могут решить, кто оплачивает ремонт. Если ответственность однозначно определить не удается, они могут договориться о разделении расходов.

Как избежать споров из-за поломки техники

Состояние бытовой техники лучше проверить еще до заселения и зафиксировать в акте приемки-передачи. Там можно отметить, какие приборы есть в квартире, работают ли они и повреждены ли.

Если техника сломалась уже в аренду, лучше прекратить ею пользоваться, сообщить владельцу и зафиксировать неисправность на фото или видео. Вызов мастера и ремонт также следует согласовать заранее.

Когда ремонт сначала оплатил арендатор, чек или квитанцию лучше сберечь. Если расходы должны были покрыть собственник, стороны могут договориться о возврате денег или зачислить эту сумму в арендную плату.

Напомним, аренда квартиры без посредника позволяет избежать комиссии риелтору, но проверять документы и условия договора арендатору приходится самостоятельно. Перед оплатой следует убедиться, что жилье сдает собственник или человек, имеющий на это право, а деньги передавать только после заключения договора.