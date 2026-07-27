Хто має платити за ремонт техніки в орендованій квартирі

Чіткого правила, за яким ремонт побутової техніки завжди оплачує лише власник або лише орендар, – немає, зазначають в АН "Маяк".

Якщо техніка була справною на момент заселення, але згодом вийшла з ладу через природний знос, заводський дефект чи технічну несправність, витрати зазвичай бере на себе власник житла.

Порядок ремонту сторони можуть окремо прописати в договорі. Наприклад, визначити, хто викликає майстра, хто платить за ремонт окремих приладів і як діяти, якщо причину поломки одразу встановити не вдалося.

Коли за поломку платить орендар

Якщо техніка вийшла з ладу через неправильне використання, механічне пошкодження, перевантаження або неналежний догляд, витрати можуть покласти на орендаря.

Однак самого факту поломки недостатньо, щоб вимагати гроші від орендаря. Власник має довести, що несправність виникла саме через дії мешканця, а не через знос чи технічну проблему.

Якщо причина поломки неочевидна, її може встановити майстер під час діагностики. Після цього сторони можуть вирішити, хто оплачує ремонт. Якщо відповідальність однозначно визначити не вдається, вони також можуть домовитися про поділ витрат.

Як уникнути суперечок через поломку техніки

Стан побутової техніки краще перевірити ще до заселення та зафіксувати в акті приймання-передачі. Там можна зазначити, які прилади є у квартирі, чи працюють вони та чи мають пошкодження.

Якщо техніка зламалася вже під час оренди, краще припинити нею користуватися, повідомити власника та зафіксувати несправність на фото чи відео. Виклик майстра і ремонт також варто погодити заздалегідь.

Коли ремонт спочатку оплатив орендар, чек або квитанцію краще зберегти. Якщо витрати мав покрити власник, сторони можуть домовитися про повернення грошей або зарахувати цю суму в орендну плату.

Нагадаємо, оренда квартири без посередника дає змогу уникнути комісії рієлтору, але перевіряти документи та умови договору орендарю доводиться самостійно. Перед оплатою варто переконатися, що житло здає власник або людина, яка має на це право, а гроші передавати лише після підписання договору.