Що означає "без СП" при оренді квартири

Позначка "без СП" означає, що квартиру здають без співпраці з посередником, пише 24 Канал.

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Тобто між власником житла та орендарем немає агентства чи рієлтора, який супроводжує угоду. У такому форматі сторони домовляються напряму: про перегляд квартири, ціну, заставу, дату заселення, порядок оплати та інші умови. Це може пришвидшити комунікацію, бо всі питання орендар одразу ставить людині, яка здає житло.

Саме відсутність комісії найчастіше робить такі оголошення привабливими. Під час заселення й так доводиться платити за перший місяць і залишати заставу, тому додаткова оплата послуг рієлтора може суттєво збільшити стартову суму.

У чому переваги й ризики оренди без посередника

Оренда напряму може бути зручною, якщо власник готовий показати документи, відповідає на конкретні запитання й не наполягає на оплаті до підписання договору. Тоді сторони швидше погоджують умови проживання без додаткових узгоджень через посередника.

Але без посередника перевірка повністю залишається за орендарем. Передусім треба зрозуміти, чи справді квартиру здає власник або людина, яка має на це право. Інакше можна домовитися з тим, хто не може законно передати житло в оренду.

Не менш важливий договір. У ньому мають бути адреса квартири, дані сторін, сума оренди, розмір застави, строки проживання та умови повернення коштів. Якщо ці пункти не прописати, у разі конфлікту буде складніше довести, про що саме домовлялися сторони.

Сама позначка "без СП" не означає, що оголошення шахрайське. Проблема в іншому: такі пропозиції можуть використовувати для обману, бо люди часто хочуть швидко забронювати житло й зекономити на комісії.

Як не натрапити на шахраїв під час оренди житла

Перевірку варто почати ще до перегляду квартири. Фото з оголошення можна пошукати через гугл-пошук. Якщо ті самі знімки є в інших оголошеннях, але з іншою адресою або помітно іншою ціною, краще не поспішати з домовленістю.

Перед оплатою потрібно попросити документи на право власності й звірити їх із документами людини, яка здає квартиру. Якщо житло здає не власник, варто перевірити, чи може він представляти власника.

Гроші не варто переказувати до підписання письмового договору. Особливо ризиковані прохання скинути аванс за "бронь" квартири лише після переписки або телефонної розмови. Надійніше спершу перевірити документи, погодити умови на папері й лише тоді переходити до оплати.

Окремо варто зважати на те, хто саме підписує договір. Якщо житло здає фізична особа, податки з орендного доходу має сплачувати власник. Якщо квартиру орендує юридична особа або ФОП, обов'язок зі сплати податків переходить на орендаря.

Як зміниться ПДФО для орендодавців

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для українців, що офіційно здають нерухомість в оренду. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Законопроєктом передбачено зниження ставки ПДФО для фізичних осіб-орендодавців з 18% до 5%. Йдеться про доходи від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості.