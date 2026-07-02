Что означает "без СП" при аренде квартиры

Пометка "без СП" означает, что квартиру сдают без участия посредника, пишет 24 Канал.

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То есть между владельцем жилья и арендатором нет агентства или риелтора, сопровождающего сделку. В таком формате стороны договариваются напрямую: о просмотре квартиры, цене, залоге, дате заселения, порядке оплаты и других условиях. Это может ускорить общение, ведь все вопросы арендатор сразу задает человеку, сдающему жилье.

Именно отсутствие комиссии чаще всего делает такие объявления привлекательными. При заселении и так приходится платить за первый месяц и оставлять залог, поэтому дополнительная оплата услуг риэлтора может существенно увеличить стартовую сумму.

В чем преимущества и риски аренды без посредника

Аренда напрямую может быть удобной, если владелец готов предъявить документы, отвечает на конкретные вопросы и не настаивает на оплате до подписания договора. Тогда стороны быстрее согласовывают условия проживания без дополнительных согласований через посредника.

Но без посредника проверка полностью ложится на арендатора. Прежде всего нужно понять, действительно ли квартиру сдает владелец или лицо, имеющее на это право. Иначе можно договориться с тем, кто не может законно сдать жилье в аренду.

Не менее важен договор. В нем должны быть указаны адрес квартиры, данные сторон, сумма аренды, размер залога, сроки проживания и условия возврата средств. Если эти пункты не прописать, в случае конфликта будет сложнее доказать, о чем именно договаривались стороны.

Сама по себе пометка "без СП" не означает, что объявление мошенническое. Проблема в другом: такие предложения могут использовать для обмана, поскольку люди часто хотят быстро забронировать жилье и сэкономить на комиссии.

Как не наткнуться на мошенников при аренде жилья

Проверку стоит начать еще до осмотра квартиры. Фото из объявления можно поискать через Google. Если те же снимки есть в других объявлениях, но с другим адресом или заметно другой ценой, лучше не торопиться с заключением сделки.

Перед оплатой нужно попросить документы на право собственности и сверить их с документами человека, сдающего квартиру. Если жилье сдает не владелец, стоит проверить, может ли он представлять владельца.

Деньги не стоит перечислять до подписания письменного договора. Особенно рискованны просьбы перечислить аванс за "бронирование" квартиры только после переписки или телефонного разговора. Надежнее сначала проверить документы, согласовать условия на бумаге и только потом приступать к оплате.

Отдельно стоит обратить внимание на то, кто именно подписывает договор. Если жилье сдает физическое лицо, налоги с арендного дохода должен уплачивать собственник. Если квартиру арендует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обязанность по уплате налогов переходит к арендатору.

Как изменится НДФЛ для арендодателей

Верховная Рада приняла законопроект №15111-д, который предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц для украинцев, официально сдающих недвижимость в аренду. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Законопроектом предусмотрено снижение ставки НДФЛ для физических лиц-арендодателей с 18% до 5%. Речь идет о доходах от сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости.