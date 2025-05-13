Стоит ли покупать смарт-квартиры: кому они подойдут, а кому –нет
- Смарт-квартиры подходят для начинающих в недвижимости, студентов, молодых специалистов и новичков-инвесторов, но не подходят семьям с детьми, тем, кто ценит тишину и личное пространство, или работает из дома.
- Инвестиции в смарт-квартиры могут быть выгодными, но следует учитывать определенные факторы.
Смарт-квартиры – компактный формат жилья, популярный среди молодежи, инвесторов и тех, кто ищет доступное жилье. И если для части людей – это выгодная инвестиция, есть и другая, которая вряд ли останется довольной покупкой.
Подробнее о том, для кого смарт-квартира будет выгодной инвестицией, а кому такая покупка не подойдет, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости LIVE.
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Кому подойдет смарт-квартира
- Тем, кто делает первые шаги в сфере недвижимости. Если вы ищете стартовый вариант для проживания – смарт-квартира станет хорошим решением. Минимальные затраты на содержание и компактное пространство позволяют "тренироваться" в роли владельца жилья без лишней финансовой нагрузки.
- Студентам и молодым специалистам. Удобное расположение и доступная цена – главные преимущества для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь в большом городе.
- Начинающим инвесторам. Для тех, кто планирует попробовать себя в сфере арендного бизнеса, покупка смарт-квартиры – способ проверить модель пассивного дохода с небольшими стартовыми вложениями.
Кто вряд ли останется доволен смарт-квартирой
- Семьи с детьми. Из-за ограниченной площади даже парам бывает тесновато, поэтому семьям с ребенком такая недвижимость не подойдет.
- Те, кто ценит тишину и личное пространство. Студии редко имеют отдельные комнаты, а кухня обычно расположена рядом с зоной отдыха. Добавьте к этому тонкие стены – и имеем слабую звукоизоляцию и недостаток приватности.
- Тем, кто работает из дома. Если вы проводите дома много времени за компьютером, лучше выбирать жилье с отдельной рабочей зоной – минимум однокомнатную квартиру.
Задумавшись о смарт-квартире, следует проанализировать, подходит ли вам этот вариант / Фото с сайта mayak.kiev.ua
Стоит ли инвестировать в смарт-жилье
Инвестиции в смарт-квартиру могут быть выгодными, но важно учитывать несколько моментов:
- в отличие от полноценных квартир, студии в плотной застройке быстрее теряют в цене;
- при перепродаже прибыль может быть ниже ожиданий – из-за перенасыщения рынка;
- рентабельность в значительной степени зависит от локации, состояния ремонта и инфраструктуры дома – наличие лифта, охраны, паркинга и т.д.
Оптимальная стратегия: купить недорогую студию в перспективном районе, сделать качественный ремонт, сдать в аренду на несколько лет, а затем – пересмотреть ситуацию на рынке относительно дальнейшей продажи.
На что обратить внимание: возможные риски
- Сомнительное качество строительства. Часто смарт-жилье обустраивают в бывших нежилых помещениях, где не всегда соблюдены все строительные нормы.
- Проблемы с документами. Некоторые студии имеют статус апартаментов, что не позволяет регистрацию места жительства.
- Ограниченный спрос при перепродажах. Найти покупателя на смарт-квартиру иногда труднее, чем на полноценное жилье, особенно в перенасыщенных районах.