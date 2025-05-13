Стоит ли покупать смарт-квартиры: кому они подойдут, а кому –нет

Смарт-квартиры – компактный формат жилья, популярный среди молодежи, инвесторов и тех, кто ищет доступное жилье. И если для части людей – это выгодная инвестиция, есть и другая, которая вряд ли останется довольной покупкой.

Подробнее о том, для кого смарт-квартира будет выгодной инвестицией, а кому такая покупка не подойдет, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости LIVE.

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Кому подойдет смарт-квартира

Тем, кто делает первые шаги в сфере недвижимости. Если вы ищете стартовый вариант для проживания – смарт-квартира станет хорошим решением. Минимальные затраты на содержание и компактное пространство позволяют "тренироваться" в роли владельца жилья без лишней финансовой нагрузки.

Студентам и молодым специалистам. Удобное расположение и доступная цена – главные преимущества для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь в большом городе.

Начинающим инвесторам. Для тех, кто планирует попробовать себя в сфере арендного бизнеса, покупка смарт-квартиры – способ проверить модель пассивного дохода с небольшими стартовыми вложениями.

Кто вряд ли останется доволен смарт-квартирой

Семьи с детьми. Из-за ограниченной площади даже парам бывает тесновато, поэтому семьям с ребенком такая недвижимость не подойдет.

Те, кто ценит тишину и личное пространство. Студии редко имеют отдельные комнаты, а кухня обычно расположена рядом с зоной отдыха. Добавьте к этому тонкие стены – и имеем слабую звукоизоляцию и недостаток приватности.

Тем, кто работает из дома. Если вы проводите дома много времени за компьютером, лучше выбирать жилье с отдельной рабочей зоной – минимум однокомнатную квартиру.



Задумавшись о смарт-квартире, следует проанализировать, подходит ли вам этот вариант / Фото с сайта mayak.kiev.ua

Стоит ли инвестировать в смарт-жилье

Инвестиции в смарт-квартиру могут быть выгодными, но важно учитывать несколько моментов:

в отличие от полноценных квартир, студии в плотной застройке быстрее теряют в цене;

при перепродаже прибыль может быть ниже ожиданий – из-за перенасыщения рынка;

рентабельность в значительной степени зависит от локации, состояния ремонта и инфраструктуры дома – наличие лифта, охраны, паркинга и т.д.

Оптимальная стратегия: купить недорогую студию в перспективном районе, сделать качественный ремонт, сдать в аренду на несколько лет, а затем – пересмотреть ситуацию на рынке относительно дальнейшей продажи.

На что обратить внимание: возможные риски