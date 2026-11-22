В Украине планируют ввести новую систему социального жилья, которое можно будет арендовать по цене ниже рыночной. Размер платы будет зависеть от доходов семьи, а строить и сдавать в аренду такие квартиры смогут специальные организации.

Кто будет строить и сдавать социальное жилье в Украине

В Украине планируют создать операторов социального жилья – некоммерческие организации, которые будут формировать жилой фонд и управлять им. Работа с социальным жильем должна стать их основной деятельностью, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Операторы смогут строить жилые дома, покупать готовые квартиры и переоборудовать другие объекты недвижимости под жилье. Они будут заключать договоры аренды с лицами, имеющими право на социальное жилье, и отвечать за содержание домов.

Все доходы операторов будут оставаться в системе социального жилья. Средства будут направляться на содержание, управление и развитие жилищного фонда.

Как будет работать аренда социального жилья в Украине

Арендная плата будет ниже рыночной, а при ее определении будут учитываться доходы семьи. В то же время модель работы операторов предусматривает учет расходов на содержание, эксплуатацию и управление жильем, чтобы обеспечить их самоокупаемость.

Каждый оператор должен будет иметь годовой финансовый план и среднесрочную стратегию развития, которые будет утверждать наблюдательный совет.

Новые правила работы операторов предусмотрены законопроектом "О социальном жилье", который еще предстоит внести на рассмотрение Верховной Рады. Его подготовка связана с обязательствами Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, ч В Украине планируют построить более 1 500 квартир для переселенцев, а также других уязвимых категорий населения. Первые 300 квартир должны появиться в 2028 году, а арендная плата не будет превышать 25–30% совокупного дохода семьи.