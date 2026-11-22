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Хто будуватиме та здаватиме соціальне житло в Україні

В Україні планують створити операторів соціального житла – неприбуткові організації, які формуватимуть житловий фонд та управлятимуть ним. Робота із соціальним житлом має бути їхньою основною діяльністю, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Оператори зможуть будувати житлові будинки, купувати готові квартири та переобладнувати інші об'єкти нерухомості під житло. Вони укладатимуть договори оренди з людьми, які матимуть право на соціальне житло, та відповідатимуть за утримання будинків.

Усі доходи операторів залишатимуться в системі соціального житла. Кошти спрямовуватимуть на утримання, управління та розвиток житлового фонду.

Як працюватиме оренда соціального житла в Україні

Орендна плата буде нижчою за ринкову, а під час її визначення враховуватимуть доходи сім'ї. Водночас модель роботи операторів передбачає врахування витрат на утримання, експлуатацію та управління житлом, щоб забезпечити їхню самоокупність.

Кожен оператор повинен буде мати щорічний фінансовий план і середньострокову стратегію розвитку, які погоджуватиме наглядова рада.

Нові правила роботи операторів передбачає законопроєкт "Про соціальне житло", який ще мають внести на розгляд Верховної Ради. Його підготовка пов'язана із зобов'язаннями України в межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, в Україні планують збудувати понад 1 500 квартир для переселенців та інших вразливих категорій населення. Перші 300 квартир мають з'явитися у 2028 році, а орендна плата не перевищуватиме 25–30% сукупного доходу сім'ї.