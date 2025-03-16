Имеет тысячелетнюю историю: какое здание в Киеве является самым старым

Софийский собор самое старое здание Киева. Его возвели еще в 11 веке. Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об одном из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси рассказывает 24 Канал.

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История Софии Киевской

Самым старым жилым домом столицы является дом, расположенный на Контрактовой площади, 7. Однако самое старое здание Киева – это Софийский собор (София Киевская).

По одной из версий, собор строили в 1017 – 1037 годах по заказу и за деньги киевского князя Ярослава Мудрого. По другой, строительство собора начал еще Владимир Великий, завершили же сооружение в 1011 году.

Сначала собор был возведен в византийском стиле. Однако из-за многочисленных разрушений в 17 – 18 веках был отреставрирован, из-за чего ощутимо изменил свой облик и теперь является образцом украинского барокко.

До середины 13 века был главной церковью Руси, местом захоронения великих князей киевских. При соборе вели летописание, там была первая библиотека. Пришел в упадок в 14 веке. Однако был восстановлен стараниями митрополита Петра Могилы и гетмана Ивана Мазепы.

На протяжении веков собор пережил нашествия врагов, ограбления, частичные разрушения, ремонты, перестройки. Однако, несмотря на все, не был разрушен.

Собор является частью Национального заповедника "София Киевская" (с 1934 года). А также памятником украинской архитектуры и монументальной живописи. Софийский собор вместе с прилегающими к нему монастырскими сооружениями, а также Киево-Печерской лаврой является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Софийский собор в Киеве: Фото Depositphotos

Росписи, фрески, мозаики: чем поражает София Киевская

Росписи стен Софийского собора занимают площадь в 3 тысячи квадратных метров. Они хранят более 7,5 тысячи уникальных рисунков и записей, которые оставляли там церковнослужители и миряне в 11 – 18 веках. Чаще всего на стенах можно увидеть изображения животных, птиц, фантастических зверей. Также там есть запись о смерти Ярослава Мудрого и автограф Владимира Мономаха.

Собор известен и своими невероятными мозаиками и фресками. Они занимают площадь в 260 квадратных метров. Изображая их, использовали 177 оттенков цветов. На колокольне можно увидеть сцены игр, которые проводили в честь княгини Ольги. На фресках изображены танцовщики, музыки, жонглеры. Фрески, которые создали в 17 – 19 веках, преимущественно посвящены религиозной тематике.

Главный алтарь Софии Киевской венчает невероятной красоты шестиметровый образ Богоматери Оранты (изображение Девы Марии в молитве с вытянутыми руками). Чтобы выложить его, использовали 2 миллиона кусочков цветной смальты.

Софийский собор – место, куда непременно следует сходить на экскурсию, чтобы воочию увидеть красоту, которую удалось сохранить.