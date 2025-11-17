Мяч вместо корта: как будет выглядеть спортивная арена в Албании

В Албании строят невероятную спортивную арену в форме сферы. Основатели считают, что такая форма должна напоминать мяч, который используется во многих видах спорта.

Нидерландская студия создает многофункциональный комплекс на месте старой спортивной арены, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Как выглядит новая спортивная арена?

Новый спортивный комплекс расположен в Тиране и будет иметь 20 этажей. The Grand Ballroom – это многофункциональное сооружение, которое будет содержать спортивную арену на 6 тысяч мест, торговые площади, фудкорты, апартаменты и отель.

Уникальной стала идея архитекторов создать сооружение в форме мяча. По мнению студии MVRDV, которая является автором проекта, такая конструкция не портит вид района.

В то же время она напоминает храмы просвещения – от кенотафа Этьена-Луи Булле для Ньютона до геодезического купола Бакминстера Фуллера, – замечает партнер студии.

Внешний вид спортивной арены / Фото Dezeen

Основатели считают, что сфера станет своеобразным храмом спорта. Визуализации Grand Ballroom показывают здание в виде сетки, состоящей из вертикальных и горизонтальных элементов. Комплекс будет почти полностью стеклянным.

Что будет находиться внутри?

На первом этаже будут располагаться общественные площади, торговые помещения и кафе. Ряд лестниц будет вести к различным входам вокруг здания.

Следующий этаж – это круглое фойе и тренировочные площадки. Апартаменты отеля расположены на верхних этажах, общая площадь которых составляет 90 тысяч квадратных метров.

Сад на верхних этажах здания / Фото Dezeen

Застекленный окулус увенчивает арену и одновременно является центральным элементом полузакрытого сада на уровне выше. В центре сада предусмотрено круглое отверстие, сквозь которое можно наблюдать за матчем.

Сад и спортивная арена в здании / Фото Dezeen

Благодаря размещению отеля и жилых помещений над ареной проект позволяет вместить значительное количество объектов на относительно небольшом участке, – объясняют в MVRDV.

Окулус можно закрывать, чтобы создать звукоизоляционный барьер. Среди других удобств The Grand Ballroom – частная терраса на крыше и бар, которые дополняются серией двухуровневых пентхаусов.

