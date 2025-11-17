М'яч замість корту: який матиме вигляд спортивна арена в Албанії

У Албанії будують неймовірну спортивну арену у формі сфери. Засновники вважають, що така форма має нагадувати м'яч, який використовується в багатьох видах спорту.

Нідерландська студія створює багатофункціональний комплекс на місці старої спортивної арени, пише 24 Канал з посиланням на Dezeen.

Як виглядає нова спортивна арена?

Новий спортивний комплекс розташований у Тирані й матиме 20 поверхів. The Grand Ballroom – це багатофункціональна споруда, яка міститиме спортивну арену на 6 тисяч місць, торгові площі, фудкорти, апартаменти та готель.

Унікальною стала ідея архітекторів створити споруду у формі м'яча. На думку студії MVRDV, яка є автором проєкту, така конструкція не псує вигляд району.

Водночас вона нагадує храми просвітництва – від кенотафа Етьєна-Луї Булле для Ньютона до геодезичного купола Бакмінстера Фуллера, – зауважує партнер студії.

Зовнішній вигляд спортивної арени / Фото Dezeen

Засновники вважають, що сфера стане своєрідним храмом спорту. Візуалізації Grand Ballroom показують будівлю у вигляді сітки, що складається з вертикальних і горизонтальних елементів. Комплекс буде майже повністю скляним.

Що буде знаходитись всередині?

На першому поверсі розташовуватимуться громадські площі, торгові приміщення та кафе. Низка сходів вестиме до різних входів навколо будівлі.

Наступний поверх – це кругле фоє та тренувальні майданчики. Апартаменти готелю розташовані на верхніх поверхах, загальна площа яких становить 90 тисяч квадратних метрів.

Сад на верхніх поверхах споруди / Фото Dezeen

Засклений окулус увінчує арену й водночас є центральним елементом напівзакритого саду на рівні вище. У центрі саду передбачено круглий отвір, крізь який можна спостерігати за матчем.

Сад і спортивна арена у будівлі / Фото Dezeen

Завдяки розміщенню готелю та житлових приміщень над ареною проєкт дозволяє вмістити значну кількість об'єктів на відносно невеликій ділянці, – пояснюють у MVRDV.

Окулус можна закривати, щоб створити звукоізоляційний бар'єр. Серед інших зручностей The Grand Ballroom – приватна тераса на даху та бар, які доповнюються серією дворівневих пентхаусів.

