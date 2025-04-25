Какие особенности сталинок и хрущевок: что их кардинально отличает
- Сталинки строили с 1930-х до 1960-х годов. Это дома с высокими потолками, каменными фасадами, индивидуальной планировкой.
- Зато хрущевки возводили с 1956 до 1985 года. Их особенностями являются маленькие комнаты, низкие потолки и дешевые материалы, использованные для строительства.
Во времена СССР возводили дома, которые впоследствии стали называть хрущевками и сталинками – в зависимости от периода строительства. Каждый тип многоэтажек имеет свои особенности.
О том, чем отличается хрущевка от сталинки, рассказывает 24 Канал.
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История строительства сталинок и их особенности
Сталинские дома (сталинки) стали популярными в период индустриализации и интенсивного строительства в СССР. Речь идет о периоде от середины 1930-х до начала 1960-х годов. Такие дома были большими, массивными и поражали архитектурной грандиозностью.
Особенности сталинок:
- высокие потолки, которые создают ощущение простора;
- каменные фасады;
- богатые детали, в частности карнизы и колонны;
- чаще всего дома расположены или в центральных районах, или в прилегающих к ним;
- лестничная клетка просторная, между дверями квартир достаточно места;
- на одном этаже не более четырех квартир – может быть 2, 3 или 4.
Сталинки строили просторными из качественных материалов / Фото Водник
Сталинки также отличались индивидуальным подходом к планированию. Проекты не были стандартными, архитекторы создавали дома с различными формами и размерами.
Сталинские дома строили, используя высококачественные материалы – камень и кирпич. Сооружение требовало значительных затрат времени и ресурсов, однако дома были предназначены для длительного пользования. По нормативам они должны были служить 125 – 150 лет, то есть до середины 21 или даже начала 22 века.
Как строили хрущевки и чем они отличались
Вместо этого хрущевки, которые назвали в честь Никиты Хрущева, возводили с 1956 до 1985 года. Эти дома строили для решения жилищной проблемы в условиях постоянного дефицита квартир. Ведь в те времена люди начали массово переезжать из сел в города.
Хрущевки отличались такими особенностями:
- маленькие комнаты;
- низкие потолки;
- использованием дешевых материалов для строительства, в частности, панелей из упрочненного бетона;
- лестничные клетки являются очень компактными и узкими;
- чаще всего на одном этаже есть четыре квартиры.
Хрущевки – малые квартиры, их строили с целью сделать это быстро и дешево / Фото Kamelot
Экономия на ресурсах позволила решить проблему жилищного дефицита быстро и сравнительно дешево. Однако это привело к сокращенной продолжительности эксплуатации зданий и меньшему качеству по сравнению со сталинками. Сначала планировали, что хрущевки будут временным жильем с эксплуатационным сроком 25 лет. Однако они остаются популярными и в наше время.
Такие дома расположены преимущественно в спальных районах. Они стали самым распространенным типом жилья в крупных городах.