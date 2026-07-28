Могли снести, но превратили в жилье: как в Чехии переделали старую свинарню

Старая свинарня в Чехии была в плохом состоянии, но владелец не захотел ее сносить. После реконструкции заброшенная постройка превратилась в летнее здание с открытой кладкой, бетоном и минималистическим интерьером.

Как старую свинарню превратили в летний дом

Как пишет Dezeen, бывшее хозяйственное здание было переоборудовано для владельца соседнего дома. У него была давняя личная связь с этим участком, поэтому от идеи сноса отказались и решили работать с тем, что уже было.

Архитекторы избрали сырой индустриальный подход. Каменные стены очистили и оставили открытыми, а кирпичные участки покрыли фактурным цементным напылением. Новые элементы были выполнены из бетона и стали.

Как выглядит сооружение снаружи / Фото Dezeen

Единственную комнату сделали более открытой благодаря двум новым прорезям в стальных рамах. Один из них стал стеклянной поворотной дверью с выходом в сад. Другой – большим заглубленным окном, из которого виден главный дом на участке.

В задней части постройки обустроили небольшую ванную комнату, частично врезанную в склон. От жилой зоны ее отделили раздвижной деревянной дверью. Стены оставили бетонными со следами опалубки, а свет попадает через обычное и мансардное окна.

Интерьер дома / Фото Dezeen

По периметру интерьера сделали низкий бетонный подиум. У большого окна на нем устроили лежанку, а в ванной установили ванную. Остальные интерьеры намеренно оставили почти пустой и гибкой. Единственным другим постоянным элементом стала небольшая бетонная столешница с мойкой в углу.

Возле дома также обустроили небольшую открытую кухню с видом на патио. К ней ведет мощеная дорожка, проходящая от входа вдоль здания.

Напомним, ранее в Мельбурне бывший магазин 1910 года превратили в трехэтажный семейный дом. В ходе реконструкции сохранили старый фасад и зеленую плитку, а внутри обустроили жилые зоны и сад.