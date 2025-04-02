Аренда жилья через риелтора: почему стоимость услуг во Львове и Киеве разная
- Стоимость услуг риелтора зависит от региона, конкретного риелтора и специфики рынка недвижимости.
- В Киеве это часто 50% от арендной платы, а во Львове может достигать 100%.
Стоимость услуг риелтора зависит от нескольких факторов. Поэтому она может меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка жилья.
О том, что влияет на комиссию риэлтора и почему она разная в Киеве и Львове, 24 Канал рассказывает со ссылкой на "РБК-Украина".
Читайте также Как найти жилье без риелтора и не стать жертвой мошенников
Стоимость услуг риелтора: что ее формирует
По словам эксперта по недвижимости Олега Дерлюка, стоимость услуг риелтора зависит от нескольких факторов, которые могут меняться в зависимости от региона, конкретного риелтора и специфики рынка недвижимости. Риелторы преимущественно получают комиссию как определенный процент от стоимости месячной аренды.
В большинстве случаев это 50% от арендной платы. То есть при стоимости аренды 10 тысяч гривен риелтор получит 5 тысяч гривен комиссионных единовременно при оформлении договора,
– пояснил эксперт.
На стоимость услуг влияют следующие факторы:
- Региональные особенности – в Киеве комиссия риэлторов преимущественно составляет 50%, потому что есть высокий спрос и конкуренция. Столичный рынок аренды очень активный, что дает возможность риелторам работать с большим количеством сделок.
- Расходы на ведение бизнеса – содержание агентства, реклама в Киеве выше, поэтому стандартный процент комиссии остается на уровне 50%.
- Вид недвижимости – комиссия может быть выше в случае дорогого и элитного жилья, ведь такие сделки требуют больше усилий.
- Дополнительные услуги – услуги риэлторов могут включать юридическое сопровождение, проверку арендатора или арендодателя, подготовку сделки.
Стоимость комиссии риелтора в Киеве и Львове может существенно отличаться / Фото Depositphotos
Во Львове может быть выше цена, чем в Киеве
В некоторых городах западного региона, в частности во Львове риелторы могут взимать 100% месячной арендной платы с одной стороны – чаще всего с арендатора.
Так происходит по нескольким причинам:
- рынок недвижимости и конкуренция меньше – риэлторы, чтобы компенсировать меньшее количество сделок, повышают комиссию;
- более низкие арендные ставки – для обеспечения прибыльности риелторы в таких случаях повышают комиссию.
"С началом полномасштабного вторжения акценты потенциальных арендаторов сместились на западные области. Ценовая политика там почти сравнялась с ценами на аренду в столице, а в некоторых городах даже превышала уровень киевских цен. Несмотря на "большой спрос и иногда ажиотаж", размер комиссионных так и оставался на уровне 100%", – отметил Олег Дерлюк.
Он добавил, что разницу в стоимости услуг риелтора между Киевом и Львовом можно объяснить конкуренцией, размером рынка, арендными ставками и другими локальными факторами.
Напомним, что есть факторы, из-за которых даже опытные риелторы не смогут продать квартиру. Речь идет о финансовых ограничениях, юридические трудности и хозяйственные проблемы.