Сколько домов можно возвести на одном участке: что говорит закон

Каждый владелец земельного участка хочет использовать его с максимальной пользой. Однако, прежде чем браться за строительство, надо узнать, сколько объектов можно возводить и какие существуют ограничения.

В соответствии с законодательством, нет прямых ограничений по количеству объектов на одном участке. Но если говорится о строительстве жилья, то закон это четко регулирует, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Эко-Дом".

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Сколько домов можно возводить?

Строить на одном участке можно только один жилой объект. Однако ограничений по хозяйственным постройкам нет, поэтому владелец, например, может построить себе летнюю кухню или гостевой дом, где также можно будет жить.

Правда, юридически эти объекты будут дополнительными, а следовательно:

прописать там никого нельзя, потому что площадь будет считаться нежилой;

продать "второй дом" отдельно не удастся.

Если владелец решит построить два полноценных жилья на одном участке, ему грозит штраф, отказ в подключении коммуникаций или даже судебное решение о сносе.

Можно ли законно возвести два дома?

Да, и лучший способ для этого – поделить участок. Владельцу потребуется:

Обратиться в землеустроительную организацию. Провести геодезические работы, подготовить техническую документацию. Получить разрешение на раздел от органов местной власти. Зарегистрировать новые кадастровые номера. Подать документы на строительный паспорт на каждый из новых участков.

Правда, в некоторых случаях раздел земли не возможен. Например, когда участок маловат, учитывая минимально установленную площадь в регионе. Также в разделении могут отказать из-за санитарных, технических или сервитутных ограничений, например, если участок расположен в охранной зоне.