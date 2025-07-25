Количество людей, которые рассматривают возможность превратить летнюю дачу в полноценное жилье, растет. 24 Канал, ссылаясь на Новости.LIVE, рассказывает, позволяет ли закон проживать в дачных домах на постоянной основе.

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Можно ли жить в дачных домах?

До 2022 года в Украине официально нельзя было зарегистрировать место жительства в садовом или дачном доме. Это создавало проблемы для многих украинцев, которые переезжали в села на длительное время.

После внесения изменений в законодательство регистрация стала возможной, однако есть условия. Дом должен соответствовать определенным критериям. Поэтому первое, за что надо взяться, – ремонт и переобустройство.

Нужно, чтобы дом:

  • имел прочный фундамент и инженерные коммуникации (электричество, вода, отопление);
  • соответствовал строительным нормам ДБН;
  • был внесен в Реестр недвижимости.

Подать документы на изменение назначения дома можно через ЦНАП или онлайн в Дії.


Дача на Кировоградщине / Фото OLX

Какие документы нужны:

  • документы о праве на земельный участок;
  • технический паспорт дома;
  • отчет о техническом обследовании, если дом старый;
  • заявление о переводе объекта в жилой фонд.

Решение принимает исполнительный орган местного самоуправления. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 дней.