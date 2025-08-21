Не Львов: какие области стали лидерами по строительству недвижимости
- Наибольшая строительная активность в Украине наблюдается в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях, благодаря урбанизации, развития жилого и коммерческого секторов.
- Наименьшее количество строительных компаний зафиксировано в Житомирской, Сумской, Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях, из-за меньших инвестиций, низкий уровень урбанизации и последствия войны.
Несмотря на войну и многочисленные обстрелы со стороны России наибольшее количество строительных компаний в Украине работает именно в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование платформы YouControl.Market.
Где самая большая строительная активность?
По результатам анализа, в 2025 году больше всего компаний в отрасли зарегистрировали в:
- Киеве – 2489,
- Днепропетровской области – 880,
- Львовской области – 788,
- Одесской области – 658.
Аналитики объясняют, что именно эти регионы формируют "топ-центры строительной активности" благодаря активным процессам урбанизации, развития жилого и коммерческого секторов и наличия масштабных инвестиционных проектов.
Похожая ситуация наблюдается и среди ФЛП-строителей. Больше всего их работает в:
- Киеве – 2101,
- Киевской области – 1855,
- Львовской области – 1583,
- Днепропетровской области – 1487,
- Ивано-Франковской области – 1409.
Какие области стали лидерами по строительству недвижимости / Фото Unsplash
Почему так происходит?
Причиной является высокий спрос на строительные услуги, активное развитие рынка жилья и многочисленные частные заказы.
В то же время меньше всего компаний в отрасли зафиксировано в:
- Житомирской области – 173,
- Сумской – 158,
- Черниговской – 143,
- Тернопольской – 128,
- Черновицкой – 115.
Интересно! Ранее мы писали, что на одного жителя Киева приходится в среднем 20,3 квадратных метра жилья, что значительно меньше чем в странах ЕС (42,5 квадратных метра) и США (69 квадратных метров).
Эксперты объясняют эту ситуацию меньшими инвестициями, низким уровнем урбанизации, а также последствиями войны. В частности, приграничные регионы, например Сумщина или Черниговщина, подверглись значительным разрушениям и потеряли часть инфраструктурных проектов. Среди предпринимателей причинами также являются миграция рабочей силы и ограниченные инвестиции.