Квартира на случай эвакуации: как война меняет подход к покупке недвижимости

За первый квартал 2025 года жилье в Украине подорожало, как и за прошлый год в целом. Такой рост свидетельствует о том, что украинский рынок недвижимости адаптируется к военным реалиям. А запад страны стал "подушкой безопасности" на случай ухудшения ситуации на фронте.

Поэтому, новые реалии меняют представление украинцев о покупке недвижимости, говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха в комментарии Укринформа, передает 24 Канал.

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Какой новый тип инвестиций в недвижимость появился во время войны

По словам специалиста Елены Гайдамахи, теперь люди из Днепра покупают квартиры в Ивано-Франковске, однако не живут в новом городе, а возвращаются в город, где и жили.

Такой феномен называется "страховой жизни", то есть если в городе станет совсем опасно, то можно переехать подальше в собственное жилье где-то на западе страны.

Недавно обратился человек, который хочет купить квартиру в Киеве на случай, если в Запорожье станет совсем опасно,

– объясняет госпожа Елена.

Именно этот тренд порождает дополнительный спрос на жилье в относительно безопасных регионах Украины, а значит, можно сделать вывод, что война породила новый тип инвестиций в недвижимость – в спокойствие и возможность быстро эвакуироваться.

Регионы-лидеры строительной отрасли

По словам Гайдамахи, среди лидеров городов, где состоялся строительный бум, есть Львов и Ужгород, самые западные областные центры Украины.

На втором месте – Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

– Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы. На третьем месте – Винница, Ровно, Хмельницкий и Луцк.

Недавно ездила в Ивано-Франковск и имела такое наблюдение: 10 минут поезд заезжал в город и все это время мы проезжали новостройки. Поэтому отмечаем, что количество новостроек на западе стремительно увеличивается,

– добавляет президент АСНУ.

Несмотря на строительный бум, он еще и сопровождается стремительным ростом цены. Наблюдается, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году цены в новостройках могли вырасти вдвое, а то и втрое.

Интересно! Несмотря на постоянные обстрелы именно Киев вернул себе статус города с самым дорогим жильем, по данным ЛУН. Если в конце 2024 года 1-комнатные квартиры в столице уступали львовским квартирам, то сейчас киевские квартиры стоят где-то 65 тысяч долларов, опережая Львов с ценами в 64,9 тысячи долларов.