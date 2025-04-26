В одном из воеводств каждый 5 – из Украины: какие регионы для жизни в Польше выбирают украинцы
- В Польше находится 1,55 миллиона граждан Украины.
- Больше всего их в Мазовецком воеводстве, где 22% населения составляют украинцы.
Польша стала пристанищем для более 1,5 миллиона украинцев. Многие из них поселяются в крупных городах. В одном из воеводств более 20% населения –украинцы.
Уже более трех лет Польша остается основным местом убежища для беженцев из Украины. Это самая большая группа иностранцев в стране. О том, в каких воеводствах больше всего украинцев, 24 Канал рассказывает со ссылкой на правительственный сайт Польши.
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Украине в Польше
В соответствии с данными правительства, в Польше находится 1,55 миллиона граждан Украины.
Больше всего украинцев в таких воеводствах:
- Мазовецкое (Варшава) – 22% от всего населения;
- Нижнесилезское (Вроцлав) – 12%;
- Великопольское (Познань) – 11%;
- Малопольское (Краков) – 9%;
- Силезское (Катовице) – 9%.
Однако реальное количество украинцев в Польше может быть больше.
В воеводстве с центром в Варшаве каждый 5 – украинец / Фото Pexels
Большинство граждан Украины проживают в Польше под временной защитой, что подтверждается получением номера PESEL. За ним зарегистрировано 993 тысячи человек. Женщины составляют примерно 61% этой группы. Каждый второй гражданин Украины, который находится на временном учете, это ребенок.
Кроме того, 462 тысячи граждан Украины имеют действующие виды на временное проживание.
Украинцы активно покупают недвижимость в Польше
По информации польского Министерства внутренних дел, граждане Украины являются самой активной группой среди иностранных инвесторов на рынке недвижимости в стране.
За 2024 год владельцами почти 9 тысяч квартир в Польше стали украинцы. Если сравнивать с предыдущим годом, то зафиксировали рост этого показателя на 25%. Больше всего жилья купили в Варшаве. Также популярными локациями для покупки недвижимости являются Краков и Вроцлав.