Украинка купила старый дом в Албании: как выглядит этот дом

Украинка купила старый дом в деревне в Албании и решила превратить его в уютное жилище. Теперь супругов ждет масштабный ремонт, ведь они хотят преобразить не только комнаты, но и двор.

Какой дом купила украинка в Албании и что планирует изменить

Украинка Елена Шайда уже четыре года живет в Албании, где вместе с мужем приобрела старый сельский дом. Женщина показала новое жилье и рассказала о запланированном ремонте на своем YouTube-канале "Албания глазами эмигранта".

В доме есть две спальни, гостевая комната, кухня и ванная. Елена хочет заменить плитку в коридоре и на кухне, а также отшлифовать стены, поскольку ей не нравится неровная штукатурка. На некоторых стенах появилась плесень, а в одной из комнат остались следы протечек.

Именно эту комнату муж Елены планирует превратить в рабочий кабинет. Изменения ждут и ванную, где уже есть бойлер, окно и место для стиральной машины. Хозяйка хочет установить новую ванну. От предыдущих владельцев также остались диваны, столы, ковры и обогреватели. Елена хочет избавиться от части старой мебели, однако муж предлагает пока их оставить.

Для отопления супруги уже приобрели печь, рассчитанную на помещение площадью до 160 квадратных метров. Также Елена планирует демонтировать пристройку за окном, которая затеняет комнаты. Благодаря этому в доме будет больше естественного света.

Во дворе есть отдельная летняя кухня с печью и камином. Там предыдущие хозяева оставили диваны, столы, посуду и другие предметы быта. Территория оказалась значительно больше, чем ожидала украинка, поэтому планов по ее обустройству немало. Муж хочет построить гараж для автомобиля и кладовую, а Елена – посадить деревья, разбить грядки и установить беседку.

Напомним,Другая супружеская пара также приобрела старый дом и приступила к его восстановлению. Владельцы показали, как изменилось жилье за месяц ремонта и какие работы уже удалось выполнить.