Укрпочта выставила на аукцион 20 зданий: среди лотов – объект в центре Львова
- Укрпочта выставила на аукцион 20 объектов недвижимости общей площадью 32,8 тысячи квадратных метров со стартовой ценой более 200 миллионов гривен.
- Средства от продажи недвижимости планируют направить на инвестиции в основные фонды, такие как новые авто, почтоматы и сортировочные линии.
Укрпочта выставляет на продажу 20 объектов недвижимости через Prozorro. Общая площадь имущества составляет 32,8 тысячи квадратных метров, а стартовая цена превышает 200 миллионов гривен.
Что именно выставили на аукцион?
На торгах будут объекты, которые компания больше не использует в операционной деятельности, сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Смотрите также В Австралии планируют построить Trump Tower: почему часть жителей против
Это около 3% всего портфеля недвижимости Укрпочты. Среди лотов – от небольших помещений в селах на Закарпатье до крупных зданий в городах.
У каждого аукциона должна быть своя "изюминка". То, ради чего многие пришли на аукцион. У нас это бывший сортировочный центр Укрпочты, построенный еще в 1920-х годах в самом центре Львова возле железнодорожного вокзала,
– рассказал Смелянский.
Его площадь составляет 5,6 тысяч квадратных метров. Стартовая цена – 56,9 миллиона гривен, указано на сайте Prozorro.
В компании объясняют, что расположение сортировочного центра в исторической и пешеходной части Львова потеряло смысл. Зато здание может заинтересовать инвесторов как отель, офисный центр или жилой проект.
Почему имущество не передают общине или бизнесу?
Укрпочта отмечает, что эти активы входят в капитал государственного акционерного общества. По закону их можно передать только через продажу. Безвозмездная передача или реализация по заниженной стоимости противоречила бы законодательству.
Средства от аукционов, согласно решению акционера – Министерства развития общин и территорий, – сразу направят на инвестиции в основные фонды. Таким образом, объекты, которые не приносили пользы, заменят новыми авто, почтоматами и сортировочными линиями.
Какой финансовый результат ожидают?
Компания рассчитывает сэкономить более 3 миллионов гривен на содержании и налогах по этим объектам. Дополнительно прогнозируют прибыль в десятках миллионов гривен.
В Укрпочте на балансе здание, типа "сарай" стоимостью 10 миллионов гривен, на содержание которого (охрана, налоги и т.п.) идет 500 тыс. гривен в год. Мы его поставили на продажу, и продали за 12 миллионов, и на эти средства купили почтоматов, 80 штук,
– привел пример Игорь Смелянский.
Аукционы будут проходить без закрытых договоренностей. Победит участник, который предложит самую высокую цену.
Как во Львове сдают в аренду памятник архитекстуры?
В центре Львова предлагают в аренду историческую виллу Юлиана Макаревича по ставке 6 долларов за квадратный метр в месяц. Здание расположено на улице Драгоманова и имеет статус памятника архитектуры местного значения.
Владельцы разрешают проведение ремонта и перепланировки, а вилла имеет статус памятника архитектуры с аутентичными деталями и исторической ценностью.