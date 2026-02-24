Почему проект вызвал волну протестов?
Австралийская Altus Property Group планирует возвести Trump International Hotel & Tower Gold Coast, что возмутило жителей города, сообщает CNN.
Планируется, что здание будет насчитывать 91 этаж, а его высота составит 355 метров. Если проект реализуют, он станет самым высоким зданием Австралии.
Внутри должен быть отель на 285 номеров, более 270 апартаментов премиум-класса, рестораны, торговые площади и пляжный клуб. Ориентировочная стоимость реализации составляет около 1,5 миллиарда австралийских долларов.
Однако проект еще даже не подали в городской совет Голд-Кост, а он уже стал главной темой обсуждений. Онлайн-петиция с призывом отклонить инициативу собрала более 26 тысяч подписей. Многие подписанты заявляют, что не хотят ассоциировать город с брендом Trump.
Почему мы вообще должны иметь что-то общее с приходом Трампа в нашу страну? Он – яд и должен держаться подальше от Австралии в любом смысле,
– написал один из противников.
Инициатор петиции, которая представилась псевдонимом CK, объяснила CNN, что решила действовать после того, как в соцсетях наблюдала сцены "антииммигрантского насилия и социального раскола" в США.
Люди считают, что я против создания рабочих мест, но это совсем не так. Я просто против бренда Trump,
– отметила она.
Кто поддерживает строительство и что именно планируют возвести?
Мэр Голд-Кост Том Тейт открыто поддерживает инициативу. Он сообщил, что недавно ужинал с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и назвал его "очень, очень приятным". О самой башне мэр сказал, что это невероятная идея, и все зависит от качества.
Участок, где планируют строительство, остается пустым с 2013 года, поэтому часть местных жителей считает, что его нужно развивать.
Если мы не получим этот знаковый объект Trump Tower, эта территория может оставаться пустой еще 20 лет,
– заявил Джордан Нгуен, который создал петицию о поддержке проекта.
Он также отметил, что строительство башни следует оценивать по градостроительным критериям и пользой для общества, а не из-за политических взглядов.
Интересно! Квартиры в будущей башне планируют продавать от 5 миллионов австралийских долларов – с видом на Тихий океан и пляж Серферс-Парадайз. Бизнес-сообщество региона также заявляет, что дополнительные гостиничные номера будут уместными накануне Олимпийских игр 2032, которые планируют проводить в Квинсленде.
Что известно о строительстве Трампа?
