За исторический спортивный комплекс "Локомотив" во Львове на аукционе предложили более 90 миллионов гривен. Недвижимость выставили на торги, несмотря на протесты жителей и намерение городских властей выкупить комплекс.

За какую сумму был продан спортивный комплекс "Локомотив" на аукционе

27 ноября "Укрзализныця" провела аукцион по продаже спортивного комплекса во Львове. Самое высокое предложение превысило стартовую стоимость в 36,5 миллиона гривен почти в 2,5 раза. С учетом НДС сумма сделки составит более 108 миллионов гривен, как указано на сайте Prozorro.Продажи.

В торгах приняли участие две компании. Львовская компания "Вектор Эстейт" предложила более 90 миллионов гривен, а ее конкурент – ООО "Энергоинвест" – 38 миллионов гривен. Оба участника не меняли своих ставок в ходе аукциона. В настоящее время ожидается обнародование протокола торгов.

Что входит в состав спорткомплекса "Локомотив"

Спорткомплекс расположен на улице Федьковича, 30. Его основное здание было построено еще в 1908 году. Общая площадь зданий комплекса составляет более 2 453 квадратных метров.

В состав лота, в частности, вошли:

четырехэтажное здание спорткомплекса – 2 134 квадратных метра;

помещение велобоксов – 222 квадратных метра;

павильон "Галичанка" – 97 квадратных метров.

Всего на аукцион выставлено 8 объектов недвижимого имущества, среди которых открытая спортивная площадка, и 77 единиц движимого имущества. Комплекс обеспечен электроснабжением, водоснабжением и канализацией.

Почему во Львове выступили против продажи спорткомплекса

Накануне аукциона мэр Львова Андрей Садовый призвал застройщиков не покупать спорткомплекс и выступил за его передачу общине. Он также заявил, что жилой застройки на этой территории не будет.

Городские власти вели переговоры с "Укрзализныцей" о выкупе недвижимости по стартовой стоимости, чтобы сохранить ее спортивное назначение. Решение о принятии комплекса в собственность общины поддержали 49 депутатов Львовского городского совета.

Кроме того, 26 ноября более 40 львовян собрались на пикет у городского совета, сообщает "Суспильне". Жители выступили против продажи спорткомплекса и требовали сохранить возможность для детей заниматься там спортом.

Напомним, в Карпатах продали на аукционе государственный дом отдыха, стартовая стоимость которого составляла чуть более 91 тысячи гривен. За недвижимость боролись 80 участников, а ее цена выросла в 77 раз. С учетом НДС покупатель должен уплатить почти 8,5 миллиона гривен.