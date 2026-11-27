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За какую сумму был продан спортивный комплекс "Локомотив" на аукционе

27 ноября "Укрзализныця" провела аукцион по продаже спортивного комплекса во Львове. Самое высокое предложение превысило стартовую стоимость в 36,5 миллиона гривен почти в 2,5 раза. С учетом НДС сумма сделки составит более 108 миллионов гривен, как указано на сайте Prozorro.Продажи.

В торгах приняли участие две компании. Львовская компания "Вектор Эстейт" предложила более 90 миллионов гривен, а ее конкурент – ООО "Энергоинвест" – 38 миллионов гривен. Оба участника не меняли своих ставок в ходе аукциона. В настоящее время ожидается обнародование протокола торгов.

Что входит в состав спорткомплекса "Локомотив"

Спорткомплекс расположен на улице Федьковича, 30. Его основное здание было построено еще в 1908 году. Общая площадь зданий комплекса составляет более 2 453 квадратных метров.

В состав лота, в частности, вошли:

четырехэтажное здание спорткомплекса – 2 134 квадратных метра;

помещение велобоксов – 222 квадратных метра;

павильон "Галичанка" – 97 квадратных метров.

Всего на аукцион выставлено 8 объектов недвижимого имущества, среди которых открытая спортивная площадка, и 77 единиц движимого имущества. Комплекс обеспечен электроснабжением, водоснабжением и канализацией.

Почему во Львове выступили против продажи спорткомплекса

Накануне аукциона мэр Львова Андрей Садовый призвал застройщиков не покупать спорткомплекс и выступил за его передачу общине. Он также заявил, что жилой застройки на этой территории не будет.

Городские власти вели переговоры с "Укрзализныцей" о выкупе недвижимости по стартовой стоимости, чтобы сохранить ее спортивное назначение. Решение о принятии комплекса в собственность общины поддержали 49 депутатов Львовского городского совета.

Кроме того, 26 ноября более 40 львовян собрались на пикет у городского совета, сообщает "Суспильне". Жители выступили против продажи спорткомплекса и требовали сохранить возможность для детей заниматься там спортом.

Напомним, в Карпатах продали на аукционе государственный дом отдыха, стартовая стоимость которого составляла чуть более 91 тысячи гривен. За недвижимость боролись 80 участников, а ее цена выросла в 77 раз. С учетом НДС покупатель должен уплатить почти 8,5 миллиона гривен.