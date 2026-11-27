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За скільки продали спорткомплекс "Локомотив" на аукціоні

27 листопада "Укрзалізниця" провела аукціон із продажу спортивного комплексу у Львові. Найвища пропозиція перевищила стартову вартість 36,5 мільйона гривень майже у 2,5 раза. З урахуванням ПДВ сума угоди перевищить 108 мільйонів гривень, зазначено на Prozorro.Продажі.

У торгах взяли участь дві компанії. Львівська компанія "Вектор Естеіт" запропонувала понад 90 мільйонів гривень, а її конкурент – ТОВ "Енергоінвест" – 38 мільйонів гривень. Обидва учасники не змінювали своїх ставок протягом аукціону. Наразі очікують оприлюднення протоколу торгів.

Що входить до складу спорткомплексу "Локомотив"

Спорткомплекс розташований на вулиці Федьковича, 30. Його основну будівлю звели ще 1908 року. Загальна площа будівель комплексу становить понад 2 453 квадратні метри.

До складу лота, зокрема, увійшли:

чотириповерхова будівля спорткомплексу – 2 134 квадратні метри;

приміщення велобоксів – 222 квадратні метри;

павільйон "Галичанка" – 97 квадратних метрів.

Загалом на аукціон виставили 8 об'єктів нерухомого майна, серед яких відкритий спортивний майданчик, та 77 одиниць рухомого майна. Комплекс забезпечений електропостачанням, водопостачанням і каналізацією.

Чому у Львові виступили проти продажу спорткомплексу

Напередодні аукціону міський голова Львова Андрій Садовий закликав забудовників не купувати спорткомплекс та виступив за його передачу громаді. Він також заявив, що житлової забудови на цій території не буде.

Міська влада вела перемовини з "Укрзалізницею" щодо викупу нерухомості за стартовою вартістю, щоб зберегти її спортивне призначення. Рішення про прийняття комплексу у власність громади підтримали 49 депутатів Львівської міської ради.

Крім того, 26 листопада понад 40 львів'ян зібралися на пікет біля міської ради, повідомляє Суспільне. Мешканці виступили проти продажу спорткомплексу та вимагали зберегти можливість для дітей займатися там спортом.

Нагадаємо, у Карпатах продали на аукціоні державний будинок відпочинку, стартова вартість якого становила трохи більш як 91 тисяча гривень. За нерухомість змагалися 80 учасників, а її ціна зросла у 77 разів. З урахуванням ПДВ покупець має сплатити майже 8,5 мільйона гривень.