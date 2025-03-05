Верх здания сделан из земли, а пол – из томатов: в Италии построили уникальную столовую

В Италии компания по производству продуктов на основе томатов построила уникальную столовую для своих работников. Пол в ней сделали из отходов томатов.

Недавно компания Carlo Ratti Associati завершила сооружение "корпоративной столовой" для компании Mutti Pomodoro – мирового лидера по производству томатной продукции. О том, чем уникально это сооружение, 24 Канал рассказывает со ссылкой на информацию на сайте компании дизайнеров.

Обратите внимание В Бразилии возвели самый высокий небоскреб страны: еще один готовится стать рекордсменом мира

В Италии построили оригинальную столовую

Название столовой – Quisimangia, что в переводе с итальянского означает "здесь мы едим". Уникальным является как само помещение, так и сад, площадь которого составляет почти полтора гектара. Разработкой проекта занимался итальянский дизайнер Паоло Пейрон.

Днем столовая обслуживает сотрудников Mutti. Ночью там будет ресторан, который уже вскоре откроют для посетителей. Особенностью заведения является то, что он расположен ниже уровня земли. Его крыша как будто поднята из-под земли и подперта на опорах.

Верхняя половина столовой выглядит так, как будто ее сделали из грязи. Фактически оно так и есть. Ведь поверхность потолка создали путем "раскапывания участка и поднятия его над уровнем земли". Зеленая крыша ресторана расположена на высоте примерно полтора метра над уровнем земли. Целью проекта было совместить здание с окружающей средой.

Столовая имеет передовые технологии экологического контроля, которые уменьшают ее углеродный след. Таверну, расположенную рядом, перепрофилировали в кухню. Пол в столовой сделали по специальному заказу из шкурок от томатов – побочных продуктов производственной линии Mutti. По подсчетам, на изготовление пола ушло более 3 тонн отходов.



Столовая, в которой верх здания сделан из земли, а пол – из томатов / Фото Carlo Ratti Associati

Заведением будет руководить легендарная ресторанная семья

Столовой Quisimangia будет руководить ViCook – кейтеринговое подразделение крупной компании, которой управляют братья Чикко и Бобо Цереа. Они также известны своими ресторанами Da Vittorio. Их бизнес – настоящая гастрономическая империя, в которую входят отель, кейтеринговая фирма и рестораны от Шанхая (Китай) до Санкт-Морица (Швейцария).