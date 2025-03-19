Усадьбу человека-волка в Одесской области вернули общине: что известно о дворце, которому более 170 лет

После длительных судов старинную Усадьбу человека-волка в селе Васильевка, что в Одесской области, вернули общине. Дворец имеет долгую и интересную историю.

О важном решении относительно исторического здания 24 Канал сообщает со ссылкой на депутата Выгодянского сельского совета Евгения Волосевича.

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Усадьба теперь принадлежит общине

Хозяйственный суд Одесской области признал недействительным договор купли-продажи по Усадьбе человека-волка, который заключили в 2010 году Васильевский сельский совет и частная фирма "Украинская кабельная компания". Теперь предприятие обязано передать общине нежилой "Панский особняк" площадью 2 306,9 квадратных метров.

Наконец, после всех юридических перипетий, историческое здание снова будет принадлежать общине!

– отметил Евгений Волосевич.

Здание имеет историческую и архитектурную ценность, однако находится в критическом состоянии и требует немедленной консервации. Дальнейшее сохранение усадьбы потребует немалых финансовых вложений.

Заметим, что в Украине есть много исторических зданий, которые требуют немедленного восстановления, а промедление может привести к их разрушению.



Усадьба человека-волка требует немедленной консервации / Фото Findway

Усадьба человека-волка в Одесской области

Усадьба Дубецких-Панкеевых (Усадьба человека-волка, Волчье логово) – дворец в стиле классицизма, построен в 1854 году в селе Васильевка Одесской области. Там вырос самый известный пациент Зигмунда Фрейда – Сергей Панкеев. В период 1917 – 1920 годов здание занимало отделение НКВД.

После 1991 года оно начало разрушаться. Местные жители вынимали оконные рамы, двери, разбивали стены на кирпичи. Из-за этого во дворце обвалилась крыша, межэтажные перекрытия. А в начале 2000-х упала и главная западная стена центрального корпуса.

Впоследствии усадьбу продали за й миллион гривен (125 тысяч долларов) ООО "Украинская кабельная компания" под обязательства реконструкции до 2017 года. Однако работы по восстановлению здания фирма так и не начала.