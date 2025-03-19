Про важливе рішення щодо історичної будівлі 24 Канал повідомляє з посиланням на депутата Вигодянської сільської ради Євгена Волосєвича.

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Садиба тепер належить громаді

Господарський суд Одеської області визнав недійсним договір купівлі-продажу щодо Садиби людини-вовка, який уклали у 2010 році Василівська сільська рада та приватна фірма "Українська кабельна компанія". Тепер підприємство зобов'язане передати громаді нежитловий "Панський маєток" площею 2 306,9 квадратного метра.

Нарешті, після всіх юридичних перипетій, історична будівля знову належатиме громаді!

– зазначив Євген Волосєвич.

Будівля має історичну та архітектурну цінність, однак перебуває в критичному стані та потребує негайної консервації. Подальше збереження садиби вимагатиме чималих фінансових вкладень.

Зауважимо, що в Україні є багато історичних будівель, які потребують негайного відновлення, а зволікання може призвести до їхнього руйнування.



Садиба людини-вовка потребує негайної консервації / Фото Findway

Садиба людини-вовка на Одещині

Садиба Дубецьких-Панкеєвих (Садиба людини-вовка, Вовче лігво) – палац у стилі класицизму, побудований у 1854 році в селі Василівка Одеської області. Там виріс найвідоміший пацієнт Зігмунда Фрейда – Сергій Панкеєв. У період 1917 – 1920 років будівлю займало відділення НКВС.

Після 1991 року вона почала руйнуватися. Місцеві жителі виймали віконні рами, двері, розбивали стіни на цеглу. Через це у палаці обвалився дах, міжповерхові перекриття. А на початку 2000-х впав і головний західний мур центрального корпусу.

Згодом садибу продали за й мільйон гривень (125 тисяч доларів) ТОВ "Українська кабельна компанія" під зобов'язання реконструкції до 2017 року. Однак роботи з відновлення будівлі фірма так і не розпочала.