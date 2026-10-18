Минус 2% за каждого ребенка: как изменятся условия программы "еОсели" для молодых семей

В Украине изменили условия государственной ипотечной программы "еОселя" для молодых семей. Теперь после рождения ребенка процентная ставка по кредиту будет снижаться, а семьи смогут приобретать более просторное жилье, чем предусматривали прежние ограничения.

Как изменятся условия программы "еОсели" для молодых семей

Согласно новой модели кредитования, процентная ставка будет зависеть от того, сколько лет семья выплачивает ипотеку. В течение первых трех лет она составит 7% годовых, с четвертого по десятый год – 10%, а начиная с одиннадцатого – 12%, сообщил Сергей Корецкий.

В то же время семьи смогут снизить процентную ставку по кредиту после рождения или усыновления ребенка. За каждого ребенка, который появится в семье уже после оформления ипотеки, ставку будут снижать на 2 процентных пункта. Однако она не может быть ниже 0,1% годовых.

Например, если семья выплачивает кредит под 7% годовых, после рождения первого ребенка ставка снизится до 5%, а после второго – до 3%. Такое снижение предусмотрено именно для детей, родившихся или усыновленных после получения кредита.

Еще одно изменение касается выбора недвижимости. Молодым семьям разрешат покупать квартиры и дома, площадь и стоимость которых превышают установленные программой нормативы на 40%. Это позволит сразу выбирать более просторное жилье, в частности с расчетом на будущее пополнение семьи.

Однако дополнительные квадратные метры не будут покрываться государственным кредитованием в полном объеме. Если цена недвижимости превышает установленный лимит, разницу покупатели должны будут оплатить собственными средствами.

Также будут действовать ограничения по возрасту домов. Приобрести жилье большей площади по новым условиям можно будет в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

Кроме того, правительство решило усилить проверку имущественного положения заемщиков. Как пояснил премьер-министр Сергей Корецкий, это необходимо для предотвращения злоупотреблений и оказания государственной поддержки семьям, которые действительно соответствуют требованиям программы.

В то же время правительство пока не уточнило, какой именно возраст заемщиков подпадает под определение "молодой семьи". Также в официальном сообщении не указано, с какой даты банки начнут оформлять кредиты на новых условиях.

Напомним,С 1 октября 2026 года в Украине обновили условия программы "еОселя". Ипотеку под 3% годовых могут получить военные, медики, педагоги и ученые, а под 7% – другие категории украинцев, соответствующие требованиям программы.