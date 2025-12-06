Где дороже жить украинцам: дома или в Европе
- В Германии, Польше и Чехии стоимость аренды жилья значительно выше, чем в Украине.
- В Украине дешевле всего цена аренды 1-комнатной квартиры – 4 500 гривен в месяц.
В Европе основными направлениями для украинцев, которые получили временную защиту в 2025 году, стали 3 страны. Наибольшее количество наших граждан приняла Германия, за ней следует Польша, а третье место занимает Чехия. И аренда в этих странах, если сравнивать с украинскими реалиями, заметно выше.
Какая аренда в европейских странах, где больше всего украинцев?
Германия
Стоимость аренды жилья в Германии значительно превышает украинскую: в среднем плата за аренду там почти втрое выше – на примерно 194% больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Numbeo.
Аренда небольшой 1-комнатной квартиры в центральной части города обойдется в 858 евро (по курсу НБУ, по состоянию на 2 декабря, это 43,3 тысячи гривен в месяц).
Аналогичное жилье в районах вне центра будет стоить дешевле – 659 евро, то есть почти 32,5 тысячи гривен.
Польша
Ситуация с арендой в Польше имеет похожий характер. Там стоимость в среднем на 116% выше по сравнению со стоимостью аренды в Украине.
- Например, аренда 1-комнатной квартиры в центре города в Польше в среднем может обойтись в 2 834 злотых. По курсу НБУ, это 33 тысячи гривен.
- В то же время 1-комнатная квартира за пределами центра обойдется дешевле – в 2 327 злотых, что составляет чуть больше, чем 27 тысяч гривен.
Чехия
В Чехии стоимость аренды в целом почти в полтора раза превышает украинскую – примерно на 145% больше, чем в Украине.
- Аренда 1-комнатного жилья в центральных районах городов Чехии обычно достигает примерно 17,8 тысячи крон, что по официальному курсу 36,3 тысячи гривен.
- Если же рассматривать аналогичную квартиру за пределами центра, ее средняя стоимость составляет около 14,2 тысячи крон, то есть почти 29 тысяч гривен.
Обратите внимание! Как свидетельствуют данные Евростата, В конце сентября число украинцев, выехавших в Евросоюз из-за войны в Украине, достигло 4,3 миллиона. Среди них 1,2 миллиона проживают в Германии, чуть больше чем 1 миллион – в Польше, а в Чехии – почти 390 тысяч граждан.
Сколько стоит аренда в Украине?
По данным сервиса ЛУН по состоянию на начало декабря, аренда однокомнатных квартир в Украине имеет значительный ценовой разрыв – от примерно 4 500 гривен в самых дешевых городах до более 21 тысячи гривен в самых дорогих.
Такая разница обусловлена прежде всего расположением: в прифронтовых регионах спрос ниже, поэтому и стоимость аренды заметно меньше, тогда как в областях, отдаленных от боевых действий, цены существенно возрастают.
- Например, в Ужгороде средняя стоимость аренды одной комнаты достигает около 21 300 грн, во Львове – примерно 17 400 гривен, а в Ивано-Франковске – около 16 000 гривен.
- Зато в Запорожье, Харькове, Сумах и Николаеве аренда в диапазоне 4 500 – 6 000 гривен.
Где в Европе самая высокая стоимость жилья?
В рейтинг самых дорогих городов в Европе вошли 3 столицы: Лондон, где в центре квадратный метр стоит 16 781,79 евро, а за пределами немного меньше – 9 103,01 евро. В Париже квадратный метр будет ориентировочно 11 650 евро где-то в центре, а вот за пределами – 8 018 евро. Не отстает от Парижа и Лондона и Стокгольм, где в центре средняя стоимость квадрата жилья на уровне 10 184 евро, а за его пределами – 5 585 евро.
Например, в октябре средняя цена на жилье в Великобритании резко выросла и достигла нового рекордного показателя – 299 862 фунта стерлинга, то есть это более 16,6 миллиона гривен по среднему банковскому курсу.