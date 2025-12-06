Где дороже жить украинцам: дома или в Европе

В Европе основными направлениями для украинцев, которые получили временную защиту в 2025 году, стали 3 страны. Наибольшее количество наших граждан приняла Германия, за ней следует Польша, а третье место занимает Чехия. И аренда в этих странах, если сравнивать с украинскими реалиями, заметно выше.

Какая аренда в европейских странах, где больше всего украинцев?

Германия

Стоимость аренды жилья в Германии значительно превышает украинскую: в среднем плата за аренду там почти втрое выше – на примерно 194% больше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Numbeo.

Аренда небольшой 1-комнатной квартиры в центральной части города обойдется в 858 евро (по курсу НБУ, по состоянию на 2 декабря, это 43,3 тысячи гривен в месяц).

Аналогичное жилье в районах вне центра будет стоить дешевле – 659 евро, то есть почти 32,5 тысячи гривен.

Польша

Ситуация с арендой в Польше имеет похожий характер. Там стоимость в среднем на 116% выше по сравнению со стоимостью аренды в Украине.

Например, аренда 1-комнатной квартиры в центре города в Польше в среднем может обойтись в 2 834 злотых. По курсу НБУ, это 33 тысячи гривен.

В то же время 1-комнатная квартира за пределами центра обойдется дешевле – в 2 327 злотых, что составляет чуть больше, чем 27 тысяч гривен.

Чехия

В Чехии стоимость аренды в целом почти в полтора раза превышает украинскую – примерно на 145% больше, чем в Украине.

Аренда 1-комнатного жилья в центральных районах городов Чехии обычно достигает примерно 17,8 тысячи крон, что по официальному курсу 36,3 тысячи гривен.

Если же рассматривать аналогичную квартиру за пределами центра, ее средняя стоимость составляет около 14,2 тысячи крон, то есть почти 29 тысяч гривен.

Обратите внимание! Как свидетельствуют данные Евростата, В конце сентября число украинцев, выехавших в Евросоюз из-за войны в Украине, достигло 4,3 миллиона. Среди них 1,2 миллиона проживают в Германии, чуть больше чем 1 миллион – в Польше, а в Чехии – почти 390 тысяч граждан.

Сколько стоит аренда в Украине?

По данным сервиса ЛУН по состоянию на начало декабря, аренда однокомнатных квартир в Украине имеет значительный ценовой разрыв – от примерно 4 500 гривен в самых дешевых городах до более 21 тысячи гривен в самых дорогих.

Такая разница обусловлена прежде всего расположением: в прифронтовых регионах спрос ниже, поэтому и стоимость аренды заметно меньше, тогда как в областях, отдаленных от боевых действий, цены существенно возрастают.

Например, в Ужгороде средняя стоимость аренды одной комнаты достигает около 21 300 грн, во Львове – примерно 17 400 гривен, а в Ивано-Франковске – около 16 000 гривен.

Зато в Запорожье, Харькове, Сумах и Николаеве аренда в диапазоне 4 500 – 6 000 гривен.

Где в Европе самая высокая стоимость жилья?