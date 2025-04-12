Дом, который имеет темную историю: в Германии продают виллу заместителя Гитлера

На острове Зюльт в Германии есть резиденция, которая принадлежала Герману Герингу –бывшему главе Люфтваффе, заместителю Адольфа Гитлера. Недавно дом выставили на продажу.

О продаже дома с темным прошлым 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bild.

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Продажа дома заместителя Гитлера

В Германии, на острове Зюльт расположена летняя резиденция Германа Геринга летняя резиденция Германа Геринга. Этот дом с соломенной крышей и видом на Северное море выставили на продажу.

Герман Геринг в свое время он был главой Люфтваффе, заместителем Адольфа Гитлера, председателем Рейхстага и вице-канцлером Германии в период 1941 – 1945 годов.

Он переехал в резиденцию "Мин Люттен" в 1937 году. После завершения Второй мировой войны его приговорили к смертной казни. Однако один из самых страшных военных преступников покончил с собой в своей камере за 2 часа до времени, на которое назначили исполнение приговора.



Герман Геринг возле своей летней резиденции / Фото INTERFOTO

Что известно о доме и его предыдущих владельцах

После Геринга вилла несколько раз меняла владельца. С 1958 года дом принадлежал семье Биркеншток – династии производителей сандалий. В 2019 году резиденцию продали и полностью отреставрировали.

Продавцы заявляют, что после ремонта в доме восстановили исторические элементы. Также там установили современные инженерные системы. Объект охраняют как памятник архитектуры. И теперь он снова доступен для покупки.



Современный вид дома, где когда-то жил военный преступник / Фото Sotheby's Sylt

Точную цену резиденции не раскрывают. Однако журналистам удалось узнать, что дом оценивают примерно в 15 миллионов евро.



Такой вид дом имеет после недавнего ремонта / Фото Sotheby's Sylt