Бесплатное жилье в Греции возможно: какое условие должны выполнить жильцы
- В Греции предлагают бесплатное проживание для волонтеров, которые будут ухаживать за бездомными котами на острове Сирос.
- Волонтеры должны иметь опыт ухода за животными, работать пять часов в день, и обеспечиваются жильем и бесплатным завтраком.
В Греции предлагают бесплатное проживание, но с условием, что жилец будет ухаживать за бездомными котами. Инициативу создал греческий приют Syros Cats, который занимается котами на острове Сирос.
Кто может стать волонтером и какие требования к кандидатам?
Волонтерство на Сиросе открыто для активных и ответственных людей, готовых уделять примерно пять часов в день уходу за котами, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Смотрите также Как женщина перенесла свой дом на 160 километров: сумасшедший замысел, что поразил всех
В объявлении отмечалось, что преимущество будут иметь участники, которые имеют опыт ухода за животными или ветеринарный опыт. Также волонтеры не должны привозить с собой собственных домашних животных или детей.
К слову, остров, расположенный в центре Эгейского моря, является домом для 3 тысяч бездомных кошек. Туристы считают Грецию "кошачьей" страной, но исследования Go Voyager удивили. Оказалось, что Греция – это наименее густонаселенная кошками страна Европы.
Какие условия проживания и обязанности?
Волонтерам предоставляют жилье с отдельной спальней в доме, где общими остаются кухня, ванная и гостиная. Бесплатный завтрак и полная оплата коммунальных услуг, остальные расходы участники покрывают самостоятельно.
Одновременно на проекте работают до четырех волонтеров из разных стран, что предусматривает согласование графиков и взаимодействие с другими участниками. Хотя набор на 2026 год уже закрыт, приют предлагает следить за обновлениями в соцсетях.
Интересно! Проект Syros Cats работает на острове с 1990-х годов, занимаясь стерилизацией, кормлением и ветеринарной поддержкой бездомных кошек.
Участники ухаживают за котами, кормят их, убирают лотки, следят за здоровьем животных и помогают в транспортировке больных к ветеринару. Часть задач включает работу в саду и хозяйстве, а также взаимодействие с посетителями приюта. Минимальный срок пребывания составляет один месяц.
Почему предложение приобрело популярность?
Краткосрочная аренда в Греции очень ограничена, особенно для туристов. Греческое правительство планирует продлить запрет на краткосрочную аренду в трех районах Афин еще на год, чтобы ослабить давление на рынок недвижимости.
Цены на аренду жилья в Греции продолжают расти из-за обострения продолжают расти из-за обострения жилищного кризиса. Стоимость аренды находится на очень высоком уровне по сравнению с доходами среднего домохозяйства.