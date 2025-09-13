Новый запрет на краткосрочную аренду для трех районов Афин может быть продлен еще на год, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Таким образом греческое правительство пытается ослабить давление на рынок недвижимости страны.

Какие есть ограничения на краткосрочную аренду в Греции?

Распространение запрета также рассматривают и на другие части страны. А вот трехлетнее освобождение от уплаты налогов, что было предоставлено владельцам недвижимости, которые сдают ее в аренду и длительный период, будет продолжено. Так правительство пытается поощрить больше людей перейти с краткосрочной и долгосрочную аренду.

Согласно данным на 2024 год, среднее количество недвижимости, доступной для краткосрочной аренды, составляет 46 на 1000 местных жителей. Но вот на Кикладах средний показатель уже 611 на 1000 жителей, на Ионических островах – 340, а на Додеканесе – 125.

Греческое правительство пытается бороться с бумом краткосрочной аренды жилья, что состоялся в частности из-за популярности таких платформ, как Aibbnb, а также пытается удовлетворить насущную потребность в жилье для местных жителей.

Когда в 2024 году объявили об ограничении на краткосрочную аренду, министр туризма Греции предупредила, что ее могут продолжить более, чем на год.

