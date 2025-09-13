Нова заборона на короткострокову оренду для трьох районів Афін може бути продовжена ще на рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Таким чином грецький уряд намагається послабити тиск на ринок нерухомості країни.

Які є обмеження на короткострокову оренду в Греції?

Поширення заборони також розглядають і на інші частини країни. А ось трирічне звільнення від сплати податків, що було надано власникам нерухомості, які здають її в оренду та тривалий період, буде продовжено. Так уряд намагається заохотити більше людей перейти з короткострокової та довгострокову оренду.

Згідно з даними на 2024 рік, середня кількість нерухомості, доступної для короткотривалої оренди, становить 46 на 1000 місцевих жителів. Але ось на Кікладах середній показник вже 611 на 1000 жителів, на Іонічних островах – 340, а на Додеканесі – 125.

Грецький уряд намагається боротися з бумом короткотривалої оренди житла, що відбувся зокрема через популярність таких платформ, як Aibbnb, а також намагається задовольнити нагальну потребу у житлі для місцевих жителів.

Коли у 2024 році оголосили про обмеження на короткострокову оренду, міністерка туризму Греції попередила, що її можуть продовжити більше, ніж на рік.

