Квартира – настоящая свалка: в Ивано-Франковске мужчина 10 лет не выносит мусор

В Ивано-Франковске житель многоэтажки превратил свою квартиру в сплошную свалку. Такая ситуация изрядно усложняет жизнь соседям.

Соответствующую информацию на днях сообщили в телеграмме "Ивано-Франковск 24/7", информирует 24 Канал.

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Мусорная свалка в квартире

В Ивано-Франковске мужчина годами накапливает в квартире хлам. Люди жалуются на невыносимую вонь в подъезде, повышенную влажность и тараканов.

По словам соседей, мужчина не выносит мусор уже более 10 лет. Решить проблему непросто – он ведет себя агрессивно и, по словам соседей, даже бросается на людей. Жителям дома остается лишь надеяться, что огласка привлечет внимание властей или соответствующих служб.



Мужчина накопил в квартире кучи мусора / Скриншот с видео

На видео, которое обнародовали очевидцы, видно, что мусором заполнены все помещения – комната, кухня, коридор и даже санузел. Пол местами затоплен водой.



Люди жалуются, что мусор мужчина не выносит годами / Скриншот с видео

Почему люди превращают свой дом в свалку

Часто это связано с психологическим расстройством, известным как синдром Плюшкина (синдром патологического накопления) – разновидность навязчивого поведения, что проявляется в сборе, накоплении и хранении вещей, которые не используются в повседневной жизни.

Его могут вызвать: психологические травмы, ощущение безопасности из-за накопления вещей, сложность в принятии решений, возрастные особенности и тому подобное.

Напомним, ранее Епископский проспект, который когда-то был самым дорогим район в Лондоне, превратился в свалку. Все из-за масштабного строительства и строительного мусора, который длительное время не убирали.