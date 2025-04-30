Стартап строит доступное жилье прямо во дворах у людей

Южноафриканский стартап возводит мини-дома во дворах уже имеющихся. На такой шаг пошли из-за жилищного кризиса в стране.

О том, как выглядят такие дома и на каких условиях их сооружают, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о стартапе Bitprop

Компанию Bitprop в 2019 году основал шведский бизнесмен Карл Фредерик Саммели. С ней сотрудничают более 100 владельцев недвижимости. Они предоставляют части своих участков, чтобы на них построили жилье. Речь идет о 7 поселений вокруг Кейптауна, куда во времена апартеида принудительно выселяли темнокожих людей.

Дом преимущественно имеет площадь примерно 20 квадратных метров. Его строят во дворе или на участке владельца-партнера. Затем такое жилье сдается в аренду в среднем за 4 тысяч рандов (180 – 190 евро) в месяц. Владелец участка сначала получает 15% от аренды, а через 10 лет становится владельцем жилья.



Так выглядит дом от Bitprop / Фото www.bitprop.com

Как все происходит на практике

70-летняя Нонкоси Клаас позволила Bitprop возвести 6 админзданий на своей территории. Теперь женщина зарабатывает на проценте с аренды 165 евро ежемесячно. К слову, ее пенсия составляет чуть более 100 евро. В результате ее общий доход превышает средний в ЮАР.

Доступное жилье в Южной Африке сейчас очень дефицитное. Часто дома появляются на муниципальной земле без необходимых разрешений и удобств. Они могут быть не обеспечены светом, водой, канализацией. Зато Bitprop предлагает легальное и качественное решение.

Однако подход компании некоторые критикует. В частности, Хленгиве Майла из Университета Претории заявляет, что такие дома нагружают городскую инфраструктуру. До реализации проекта часть людей прогнозировала, что арендаторы не будут платить за проживание, а также будут возникать проблемы с местными бандами. Однако эти предостережения не оправдались.

Напомним, житель Калифорнии Элвис Саммер посвятил свою жизнь сооружению небольших домов для бездомных. Таким образом он уже спас сотни жизней.

