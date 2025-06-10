Динамика строительства растет, а за ней цена: в каких областях Украины активно будут квартиры
- Первичный рынок недвижимости Украины восстанавливается – почти 28,5 тысячи новых квартир за первый квартал.
- Цены на новостройки могут вырасти на 10% – 15% летом, в частности в крупных городах, причем Львов имеет самую высокую стоимость квадратного метра – 1 380 долларов.
Первичный рынок недвижимости восстанавливается. Только за первый квартал этого года было введено почти 28,5 тысячи новых квартир. Если сравнивать с прошлым годом, то это число на 3 тысячи больше.
В то же время несмотря на активность строительства ожидается, что цены на новостройки летом могут подорожать на 10% – 15%, особенно это будет касаться крупных городов, передает 24 Канал со ссылкой на Finway.
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В каких регионах активнее всего будут новостройки
Согласно статистике Госстата, показатель с января по март этого года по построенным и введенным в эксплуатацию квартирам на 12% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.
Кроме того, значительная часть этого объема состоит из частных домов.
- Киевская область демонстрирует самые быстрые темпы роста – было построено 5 472 жилых единицы, учитывая 2 033 частных дома и 3 439 квартир и таунхаусов,
- Город Киев занял второе место с 4 076 новыми квартирами,
- Зато Одесская область продемонстрировала двукратное увеличение объема нового жилья по сравнению с прошлым годом – 3 488 квартир.
Как выросла стоимость квартир в новостройках
Как объясняет Александр Насиковский, управляющий партнер группы DIM, сейчас рынок демонстрирует признаки активизации. Все это из-за восстановления доверия к инвестированию в жилье. И вместе с тем, растет еще и цена:
- Самая дорогая стоимость квадратного метра: на сегодня первое место занимает Львов, где за квадратный метр нужно заплатить 1 380 долларов. Далее следует Киев с 1 260 долларами за квадратный метр. После этого Ужгород и Одесса – по 1 130 долларов.
- Самые доступные цены за квадратный метр остаются в прифронтовых городах: Запорожье – 610 долларов за квадратный метр, Сумы – 620 долларов за квадратный метр, а в Харькове – 670 долларов за квадратный метр.