Владельца усадьбы в Карпатах оштрафовали на 85 тысяч гривен: что он нарушил

Владелец усадьбы в Карпатах был оштрафован на 85 тысяч гривен за загрязнение горной реки. Сточные воды из его гостинично-ресторанного комплекса систематически попадали в водоем без надлежащей очистки.

За что осудили владельца усадьбы в Карпатах

Яремчанский городской суд 29 октября 2026 года признал виновным в загрязнении реки владельца усадьбы в селе Поляница Ивано-Франковской области, сообщила областная прокуратура в соцсетях.

Мужчина занимается гостинично-ресторанным бизнесом в курортном селе с 2006 года. Земельный участок предпринимателя граничит с землями водного фонда вблизи горной реки Прутец Поляницкий.

Во время работы комплекса неочищенные сточные воды регулярно сбрасывались в русло реки, нарушая природоохранные требования. По заключению прокуратуры, стоки ухудшали качество воды и создавали опасность для окружающей среды.

Лабораторные исследования подтвердили значительное превышение допустимого содержания загрязняющих веществ. В частности, в воде обнаружили повышенные показатели аммонийного азота, фосфатов, общего железа и химического потребления кислорода. В январе 2026 года предпринимателю было предъявлено подозрение по части 1 статьи 242 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил охраны вод.

По решению суда владелец усадьбы должен уплатить 85 тысяч гривен штрафа и более 30 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз. Отдельно предприниматель добровольно перечислил 15 тысяч гривен в поддержку ВСУ.

Напомним, в марте во Львовской области суд обязал снести девять коттеджей гостиничного комплекса "Осоння Карпаты", которые были незаконно построены на государственном лесном участке. Здания располагались вблизи Схидницы, а земля под ними использовалась без надлежащих разрешений.