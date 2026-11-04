Власника садиби в Карпатах оштрафували на 85 тисяч гривень: що він порушив

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За що засудили власника садиби в Карпатах

Яремчанський міський суд 29 жовтня 2026 року визнав винним у забрудненні річки власника садиби в селі Поляниця Івано-Франківської області, повідомила обласна прокуратура у соцмережах.

Чоловік займається готельно-ресторанним бізнесом у курортному селі з 2006 року. Земельна ділянка підприємця межує із землями водного фонду поблизу гірської річки Прутець Поляницький.

Під час роботи комплексу неочищені стічні води регулярно скидали в русло річки, порушуючи природоохоронні вимоги. За висновками прокуратури, стоки погіршували якість води та створювали небезпеку для довкілля.

Лабораторні дослідження підтвердили значне перевищення допустимого вмісту забруднювальних речовин. Зокрема, у воді виявили підвищені показники амонійного азоту, фосфатів, загального заліза та хімічного споживання кисню. У січні 2026 року підприємцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил охорони вод.

За рішенням суду власник садиби має сплатити 85 тисяч гривень штрафу та понад 30 тисяч гривень за проведення судових експертиз. Окремо підприємець добровільно перерахував 15 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, у березні на Львівщині суд зобов'язав знести дев'ять котеджів готельного комплексу "Осоння Карпати", які незаконно збудували на державній лісовій ділянці. Будівлі розташовувалися поблизу Східниці, а землю під ними використовували без належних дозволів.