Спрос растет: почему в Киеве стали популярными подержанные квартиры

На вторичном рынке недвижимости в столице наблюдается интересная тенденция. Покупатели интересуются старыми квартирами больше, чем новостройками.

Эксперты говорят, что цены на вторичку растут из-за повышенного спроса. Предложение пока его не покрывает, пишет 24 Канал, ссылаясь на ЭП.

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Что происходит на рынке жилья в Киеве

Рынок первичной недвижимости сейчас переживает не лучшие времена из-за нехватки рабочей силы и повышения цен на материалы. Поскольку застройщики вынуждены переоценивать жилье, покупателей это немного отпугивает. Они не готовы вкладывать до 100% стоимости квартиры в ее ремонт.

Так, есть застройщики, которые предлагают жилье с ремонтом, но часто покупатели новых квартир жалуются на плохое качество выполненных работ. Именно поэтому соискатели жилья отдают предпочтение вторичному рынку с готовым ремонтом.

По данным экспертов, с начала 2025 года эта тенденция усилилась. За первые пять месяцев 2025 года квартира на вторичном рынке начала в среднем продаваться за 45 дней, хотя раньше нужно было 80 дней.

Это может свидетельствовать о росте спроса. Одной из причин может быть сезонность, которая на рынке недвижимости имеет сильное влияние. В 2024 году с января по май медианная экспозиция уменьшилась на 30%: с 63-х до 48-ми дней,

– говорит руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук.

По данным OLX, спрос на вторичное жилье с начала года вырос на 14%.

Почему популярны старые квартиры

Популярность вторичного рынка растет из-за кризиса на первичном. По данным ЛУН, продажи в новостройках за 2024 год составили 17% от показателей 2021-го. До полномасштабного вторжения от 20% до 60% спроса на новое жилье создавали инвесторы, а сейчас в Киеве этот показатель составляет лишь 13%.

Поскольку вторичным рынком интересуются и обычные покупатели, и теперь еще инвесторы, спрос преобладает над предложением. По словам Оксаны Остапчук, хорошие квартиры с ремонтом и в удобной локации быстро продаются.

Спрос растет, варианты с ремонтами рядом с метро на рынке надолго не задерживаются. Предложения с завышенной ценой, в плохом состоянии, с неудобными планировками и локациями обычно продаются дольше,

– добавила эксперт.

Правда, некоторые покупатели имеют завышенные ожидания: "Люди хотят приобрести за 100 тысяч долларов квартиру в ближнем центре с готовым ремонтом без вложений и возле метро. Это сложная задача", – добавила Остапчук.