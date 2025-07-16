В графстве Большой Манчестер могут разрешить строительство 78-этажного небоскреба стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов. Если проект будет одобрен, небоскреб станет 3 самым высоким зданием в стране и вместит до 3 300 домов. Однако жители не очень довольны, ведь тогда горизонт города Солфорда может полностью измениться.

Известно, что здание может иметь высоту в 273 метра, а сам проект охватит 10 зданий в торговом парке Regent, что сделает небоскреб самым высоким зданием в графстве Большой Манчестер, передает 24 Канал со ссылкой на The Irish Sun.

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Что известно о строительстве небоскреба?

В плане отмечается, что небоскреб будет одной из нескольких башен в застройке, что раскинется по всему городскому горизонту. Однако предложение по застройке должны еще рассмотреть члены совета города Солфорда 17 июля.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір’я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

Новые здания будут расположены в северной половине торгового парка Regent, вблизи границы реки Ирвелл с центром Манчестера.

Это будет включать значительную долю доступного жилья.

Однако не все довольны предложениями – в городской совет Солфорда уже подано более 450 возражений. Дело в том, что многие жители города опасаются, что это строительство усилит давление на общество, а именно: проблемы с парковкой и потеря местных магазинов.

Еще в прошлом году депутат парламента Ребекка Лонг-Бейли написала открытое письмо к руководителю департамента развития города, где отметила, что планы строительства не решат потребности в социальном и доступном жилье.

Эти планы не помогут решить проблему потери магазинов, существующих рабочих мест и парковочных мест, а также существенно повлияют на горизонт Солфорда,

– написала она.

Для чего строительство небоскреба?

Застройщики взамен отмечают, что проект включает доступное жилье. Кроме того, они уверены, что это станет уникальной возможностью создать центр, которым Солфорд сможет гордиться.

Мы хотим создать район с настоящим характером и ощущением сообщества, где новые дома, рабочие места и зеленые зоны интегрированы в Ордсолл,

– отметил Гетти Шарлье-Пул, менеджер по развитию.

Напоминаем! Самым высоким зданием в мире является Бурдж-Халифа, что в Дубай. Его высота составляет 2 717 футов.