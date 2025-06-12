Фантик появился у пары слонов из Праги еще в 1992 году, однако роды у его матери прошли тяжело, поэтому слоненка пришлось выкармливать искусственно, а впоследствии вообще поселить в квартире, информирует 24 Канал со ссылкой на издание "Маяк".

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Где и как жил Фантик

Когда мать Фантика начала враждебно относиться к своему ребенку сотрудница зоопарка, Людмила Попова, забрала малого в свою квартиру.

Самое интересное в этой истории было то, что квартира в Одессе, где поселился Фантик, была довольно маленькой – однокомнатной. Ее интерьер соответствовал тогдашнему советскому дизайну, где был как сервант на пол стены, так и ковер на стенах.

Однако на фото, которые нашли в архиве, можно увидеть, как Фантик несмотря на свои большие размеры валяется на диване, или разгуливает по кухне Людмилы, как обычный домашний любимец.



Фантик в одесской квартире / Скриншоты из поста о слоненке

Обратите внимание! На постоянной основе слоненок не жил в квартире. Когда животное стало взрослым его перевезли в Австрию.