Менее чем евро в год: арендную плату в одном из сел Германии не повышали уже 500 лет

В Германии есть село, которое уже 5 веков имеет неизменную арендную плату за недвижимость. Она составляет всего 0,88 евро в год.

Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на издание Snopes, которое проверило эту информацию на правдивость после ряда сообщений в сети.

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Уникальное поселение в Германии: кто там живет

В сердце баварского города Аугсбург расположено уникальное закрытое общество – Фуггерай. Там местные жители платят за аренду помещений всего 0,88 евро в год. Эта сумма неизменна с 1521 года, когда поселение основал немецкий банкир и филантроп Якоб Фуггер.

Фуггерай формируют 67 домов и 142 квартиры. Они построены в традиционном стиле. В поселении проживает примерно 150 человек.

Чтобы жить там, человек должен соответствовать нескольким критериям:

быть старше или старше 60 лет;

быть родом из Аугсбурга;

исповедовать католицизм;

не иметь долгов.

Кроме символической арендной платы, жители должны ежедневно читать три молитвы за упокой души основателя. Вечером ворота поселения закрываются ровно в 22:00. Комендантский час там действует уже много веков. Местные также обязаны делать вклад в сообщество, выполняя определенные работы: уход за садами, помощь на кладбище, работа вахтером.



Дом в поселении Фуггерай / Фото Tiia Monto

Что есть на территории

Фуггерай похоже на небольшое поселение в городе. На его территории есть церковь Святого Марка, музей, посвященный истории поселения, и даже рабочий бункер. Одна из квартир оформлена в стиле 16 века. Ее могут посещать туристы, чтобы увидеть быт прошлого.

Несмотря на то, что в соцсетях часто указывают 1520 год, официальные источники подтверждают, что Фуггерай основали в 1521 году. Журналисты выяснили, что стоимость аренды там действительно не меняется более 500 лет. А местные жители продолжают придерживаться строгих традиций и правил.

Село Фуггерай – одна из самых известных достопримечательностей Аугсбурга, которая вдохновляет людей по всему миру своим подходом к социальной поддержке и сохранению культурного наследия.