В одном из городов Польши планируют ввести ограничения на аренду жилья

Курортный город Сопот в Польше, привлекающий огромное количество туристов, начинает испытывать негативные последствия популярности. Рост цен на недвижимость и перегрузка инфраструктуры заставили местные власти задуматься над введением ограничений на краткосрочную аренду квартир.

О проблеме с жильем в Сопоте и способах ее решения 24 Канал рассказывает со ссылкой на Inpoland.net.

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Почему в Сопоте возникла проблема с жильем?

По информации esopot.pl, во время туристического сезона 2024 года Сопот принял более миллиона гостей. Средний уровень заполненности жилья составлял:

в июне – 84%,

в июле – 87%,

в августе – 92%.

В периоды праздников и массовых мероприятий все доступные квартиры, сдаваемые посуточно, были заполнены полностью.

Вместе с наплывом туристов фиксируют отток постоянных жителей. По данным властей, из-за высоких цен на жилье, которое часто покупают не местные, а инвесторы или отдыхающие, все меньше людей остается жить в городе на постоянной основе.

Кроме того, много квартир используют исключительно для краткосрочной аренды, что еще больше усложняет ситуацию на рынке жилья.

По прогнозам, к 2060 году население Сопота может уменьшиться с нынешних 31 тысячи до 21 тысячи человек. В летний сезон количество туристов в городе значительно превышает количество его жителей.



В Сопоте намерены ограничить аренду жилья / Фото Inpoland.net

Какие хотят решить проблему?

Городские власти выступают за внедрение новых правил:

обязательная регистрация объектов краткосрочной аренды;

ограничение на количество дней, когда квартиру разрешено сдавать посуточно.

Впрочем, ввести такие ограничения самостоятельно органы местного самоуправления не могут – нужны изменения на уровне государственного законодательства.

Сейчас соответствующий законопроект разрабатывает Министерство спорта и туризма Польши. Его принятия ожидают не ранее 20 мая 2026 года, хотя сначала планировали представить документ еще в первом квартале 2025.

Заметим, Польша – не единственная страна, которая имеет трудности, вызванные массовым туризмом. Например, в Испании с апреля 2025 года действуют новые правила сдачи квартиры в туристическую аренду. Для этого теперь необходимо получить разрешение от соседей.